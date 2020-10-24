Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов порадив українцям не лише ігнорувати так зване “опитування Зеленського”, а й повідомляти про правопорушення у поліцію. За його словами, “опитування” порушує законодавство України та суперечить Конституції.

Про це Турчинов заявив у коментарі #Буквам.

“Опитування від Зеленського” – це спроба в день голосування нахабно агітувати за провладну партію, зловживання владою та грубе порушення Конституції і законодавства України”, – заявив політик.

Турчинов назвав “опитування від Зеленського” брудною технологією, яка передбачає вплив на виборців у день голосування.

“Вони намагатимуться пропускати людей через намети для опитування ще до того, як вони проголосують, щоб створити у громадян враження, що Зе-слуги турбуються про їх майбутнє та найближчим часом будуть реалізовувати популістичну маячню, зазначену в питаннях”, – сказав Турчинов.

Ба більше, ексглава РНБО зазначив, що “волонтерів” “Слуги народу” для опитування наймають за необліковану готівку, що також є злочином.

“Раджу всім не брати участь у цьому злочинному фарсі, не ставати його співучасниками, демонстративно ігноруючи цю провокацію. А у випадку нав’язливого приставання до вас представників “Слуг народу” в місці розташування виборчих дільниць, – фіксувати ці порушення, складати акти та заяви про вчинення злочину і викликати правоохоронців”, – сказав він.

“Опитування Зеленського”

13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань.

Згодом президент озвучив всі п’ять запитань:

“Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”

“Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”

“Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?”

“Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу з метою полегшення болю важкохворих?”

“Чи необхідно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?”.

В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.

У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.

Згодом стало відомо, що опитування профінансують меценати, імена та прізвища яких не озвучують.