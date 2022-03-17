Ексголова Верховної Ради України Олександр Турчинов порівняв президента Російської Федерації Володимира Путіна з Фюрером Німеччини Адольфом Гітлером, а також нагадав про одну з версій його смерті від отруєння ціанистим калієм.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За словами Турчинова Путін більше не дотримується своїх початкових версій та причин вторгнення в Україну. Тепер він переслідує ідеї захисту майбутнього РФ. За словами ексголови Верховної Ради вбивство українців він виправдовує “споконвічними інтересами деградованої імперії”.

“Оголосивши чергову мету війни проти України, Путін геть забув свої початкові версії щодо “захисту Донбасу”, “боротьби з геноцидом та націоналізмом”. У своїй останній версії, вбивство українських дітей, жінок та знищення наших мирних міст, Путін пояснює захистом майбутнього та споконвічних інтересів своєї деградованої імперії”, — зазначив він.

Турчинов порівняв президента Росії з Гітлером, коли той у 1945 році опинився в оточеному Берліні. Путін демонструє ознаки “загнаного в кут психопата”. Він додав, що не вистачає ампули ціанистого калію.