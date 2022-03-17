Про це він повідомив у своєму Facebook.
За словами Турчинова Путін більше не дотримується своїх початкових версій та причин вторгнення в Україну. Тепер він переслідує ідеї захисту майбутнього РФ. За словами ексголови Верховної Ради вбивство українців він виправдовує “споконвічними інтересами деградованої імперії”.
“Оголосивши чергову мету війни проти України, Путін геть забув свої початкові версії щодо “захисту Донбасу”, “боротьби з геноцидом та націоналізмом”. У своїй останній версії, вбивство українських дітей, жінок та знищення наших мирних міст, Путін пояснює захистом майбутнього та споконвічних інтересів своєї деградованої імперії”, — зазначив він.
Турчинов порівняв президента Росії з Гітлером, коли той у 1945 році опинився в оточеному Берліні. Путін демонструє ознаки “загнаного в кут психопата”. Він додав, що не вистачає ампули ціанистого калію.
“Ця заява дуже схожа на звернення Гітлера до нації в оточеному Берліні 1945 року. Такий же маразм, неадекватність та страх, загнаного в кут психопата. Для повної схожості — не вистачає лише ампули ціанистого калію. Але і для цього прийде час”, — констатував Турчинов.
- Нагадаємо, що 15 березня Сенат Сполучених Штатів Америки одностайно ухвалив резолюцію, якою засуджує дії президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця.
- Варто зазначити, що чиновники кажуть, що кількість загиблих російських військ зростає, моральний дух стає проблемою. За консервативними оцінками США, менше ніж за три тижні боїв було вбито понад 7 тисяч російських військових.
- Водночас міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що сьогодні у кожній області України існує воєнна загроза. Безпечних місць не залишилось.
- Також за словами міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, Росія лише вдає спроби перемовин про припинення війни.