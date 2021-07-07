Секретар Ради нацбезпеки і оборони у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу “Європейської Солідарності” Олександр Турчинов назвав справу “Кузні на Рибальському” розправою над бойовим генералом та кораблебудівним підприємством.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

На його думку, переслідування бойового генерала Ігоря Павловського та керівника ПАТ “Завод “Кузня на Рибальському” підривають обороноздатність держави.

“В цей час у Печерському суді відбувається замовлена владою, чинною Зе-командою, чинним президентом розправа над бойовим генералом Ігорем Павловським і керівником оборонно-промислового підприємства Валерієм Шандрою”, – заявив Турчинов.

Він нагадав, що Павловський у 2014 році очолював оборону Маріуполя і зробив все, щоб захистити стратегічне для України місто, а перебуваючи на посаді заступника міністра оборони, він працював над постачанням зброї для війська.

“Коли говорити про оборонне підприємство “Кузня на Рибальському”, то, мабуть, це одне з останніх підприємств, яке ще здатне в Україні випускати бойові кораблі, бойові катери для ВМС нашої країни. У 2014-2015 році були заблоковані всі постачання будь-якого військового обладнання, військової техніки, зброї до нашої країни. І ми змушені були розраховувати виключно на власні сили. Саме тоді “Кузня на Рибальському” змогла організувати виробництво броньових артилерійських катерів, які стали відомі всьому світу, прориваючись під вогнем РФ через Керченську протоку. Зараз підприємства і військових намагаються звинуватити в тому, що вони організували випуск десантних катерів”, – зазначив Турчинов.

Він зазначив, що зараз ці катери проходять випробування в Міністерстві оборони, а президент Володимир Зеленський під час візиту в Одесу фотографувався на їхньому фоні.

“На превеликий жаль, замість того, щоб прискорити їх випробування, щоб взяти їх на озброєння, створюється штучна справа, і в результаті ми бачимо знову порожній і брудний піар. Ми бачимо на тлі традиційного для цієї влади зриву Державного оборонного замовлення, коли вже пів року пройшло і знову не підписуються, не проплачуються контракти на виробництво зброї, військової техніки – і на цьому тлі звинувачують людей, які намагалися реалізувати конкретні задачі по зміцненню нашої оборони”, – додав Турчинов.

Політик наголосив, що вже не дивується зривом оборонних замовлень, оскільки високопосадовці, зокрема генерали, просто бояться підписувати угоди, на тлі гучних справ проти своїх колег.

Турчинов також звернув увагу на те, що прокурор просить 440 мільйонів гривень застави для Павловського. Однак він живе в орендованій квартирі.

“Змова – це коли зраджують свою країну, коли викривають спецоперацію і фактично дають можливість залишитися на свободі бойовикам – “вагнерівцям”, що знищували українців. Змова – це коли забороняють нашим військовим захищати свою країну і реагувати на військові провокації російських найманців. Змова – це коли роззброюють нашу країну. А те, в чому звинувачують Павловського і Шандру, це не є змова, це є належне виконання службових обов’язків”, – додав Турчинов.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань підозрює колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках військової техніки низької якості.

Мова йде про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які, за даними ДБР, не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах.

У ДБР вважають, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.