Про це Олександр Турчинов розповів в ефірі телеканалу “Прямий”.
Колишній секретар РНБО переконаний: Путіна може стримати лише розуміння неминучих страшних втрат у разі нападу на Україну.
“Що може стримати Путіна? У нас немає ядерної зброї, – зброї стримування, яку ми могли б застосувати у випадку агресії. Єдине, що стримує росіян – це розуміння неминучих страшних втрат, які вони можуть зазнати, почавши агресію проти України”, – заявив Турчинов.
Він також зауважив, що небезпеку становить не лише кордон із Росією та окупованим Кримом – Білорусь також становить серйозну загрозу.
“Можлива лінія фронту збільшилася на понад тисячу кілометрів”, – заявив Турчинов.
За його словами, Білорусь уже стала повністю залежною від Росії та її бажань, і вже неприховано погрожує Україні. Водночас чинна влада удвічі збільшила закупівлю електроенергії у невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Турчинов звинуватив чинну владу у фактичному фінансуванні режиму Лукашенка.
“При чому – це мільйони доларів”, – зауважив Олександр Турчинов. І додав, що це свідчить про те, що Володимир Зеленський не лише не готується до відсічі можливої агресії, радше навпаки – він її провокує. Він звинуватив владу в цілковитій бездіяльності перед обличчям повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
Турчинов також зауважив, що союзники мають допомогти Україні протидіяти Росії. І ця допомога повинна бути у вигляді сучасного озброєння та військової техніки, яка “потрібна нам зараз, а не після початку російського наступу”.
- Нагадаємо, у листопаді 2018 року Росія ввела санкції проти 322 українських громадян, серед них – Олександр Турчинов. “Налякали їжака голим..”, – прокоментував тоді це Турчинов.
- Також 2 грудня керівник центрального штабу партії “Європейська Солідарність” Олександр Турчинов під час мітингу на Майдані заявив про корупцію та авторитаризм чинної влади в Україні.