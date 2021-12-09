Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу «Європейської Солідарності» Олександр Турчинов розповів, що може стримати президента Росії Володимира Путіна від нападу на Україну.

Про це Олександр Турчинов розповів в ефірі телеканалу “Прямий”.

Колишній секретар РНБО переконаний: Путіна може стримати лише розуміння неминучих страшних втрат у разі нападу на Україну.

“Що може стримати Путіна? У нас немає ядерної зброї, – зброї стримування, яку ми могли б застосувати у випадку агресії. Єдине, що стримує росіян – це розуміння неминучих страшних втрат, які вони можуть зазнати, почавши агресію проти України”, – заявив Турчинов.

Він також зауважив, що небезпеку становить не лише кордон із Росією та окупованим Кримом – Білорусь також становить серйозну загрозу.

“Можлива лінія фронту збільшилася на понад тисячу кілометрів”, – заявив Турчинов.

За його словами, Білорусь уже стала повністю залежною від Росії та її бажань, і вже неприховано погрожує Україні. Водночас чинна влада удвічі збільшила закупівлю електроенергії у невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Турчинов звинуватив чинну владу у фактичному фінансуванні режиму Лукашенка.

“При чому – це мільйони доларів”, – зауважив Олександр Турчинов. І додав, що це свідчить про те, що Володимир Зеленський не лише не готується до відсічі можливої агресії, радше навпаки – він її провокує. Він звинуватив владу в цілковитій бездіяльності перед обличчям повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Турчинов також зауважив, що союзники мають допомогти Україні протидіяти Росії. І ця допомога повинна бути у вигляді сучасного озброєння та військової техніки, яка “потрібна нам зараз, а не після початку російського наступу”.