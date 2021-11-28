Відповідний допис політик опублікував на сторінці у Facebook.

Політик поділився зі своїми читачами, що попри те, що він зазвичай шкодує часу на перегляд різноманітних виступів, заяв та багаточисельних зверненнь чинного президента України Володимира Зеленського. Однак, пресмарафон президента, який відбувся 26 листопада, він частково переглянув через великий розголос.

“Ми знайомі з Юрієм Бутусовим ще з часів Помаранчевого Майдану. Це професійний, чесний і мужній український журналіст. В часи Революції Гідності він отримав важке поранення, коли 1 грудня 2013 року вів репортаж під час жорстокої бійні на Банковій. В цей час Зеленський зі своїм “95 кварталом” розважав Януковича тупими жартами про українців, які вмирали за свободу і гідність своєї країни”, – заявив Турчинов.

Він також зауважив, що в той час, як Юрій Бутусов їздив як журналіст на фронт у гарячі точки, Володимир Зеленський виступав у Голівці “перед вбивцями і покидьками або знімаючи серіали в РФ”.

Політик стверджує, що гострі запитання Бутусова є захистом гідності та права журналістів говорити правду, а президент під час пресмарафону ображав і принижував кожного, чиї слова були для нього незручними.

Пресмарафон Зеленського політик назвав “неприхованою демонстрацією ставлення чинної влади до свободи слова та незалежних засобів масової інформації, до політичних опонентів, до військових розвідників, які, ризикуючи власним життям, захищали країну, до лікарів, що жертовно борються з епідемією”.

Олександр Турчинов разом з тим назвав найстрашніший, за його словами, компромат проти Володимира Зеленського:

“Прочитайте роздруківки будь-якого з фрагментів виступу цього президента без суфлерів та заздалегідь відредагованих текстів. Ви не знайдете жодного грамотно сформульованого речення, жодної завершеної та логічно побудованої думки. Це і є страшний компромат, який наочно демонструє, хто сьогодні керує країною”, – заявив політик.

Нардеп стверджує, що не меншою за російські війська загрозою для України є “невігласи, які не здатні вичавити хоч якісь структуровані думки з власної забитої сміттям голови” але при цьому вони “ухвалюють рішення”, від яких залежить доля нашої держави.

Нагадаємо, 28 листопада ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом оприлюднення Юрієм Бутусовим відео, на якому він стріляє за гаубиці. Журналіст вважає вручення підозри помстою з боку президента України Володимира Зеленського за гострі запитання журналіста під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада. Там Бутусов, зокрема, запитав у президента щодо Руслана Демченка, якого назвав “російським агентом”.

Пресслужба ДБР своєму дописі на сайті заперечила твердження журналіста та попросила “не втягувати їх у політичні обвинувачення. Пресслужба стверджує, що предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї та запропонували журналісту безплатну юридичну консультацію.

Нагадаємо, що проти Бутусова відкрито кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.