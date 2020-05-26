Про це повідомляє турецький ресурс TurizmGuncel.
Уточнюється, що авіасполучення з Україною в Туреччині планують відкрити з 1 липня.
Крім того 1 липня Туреччина також розраховує відкрити свої кордони для громадян Китаю, Канади, Швеції, Узбекистану та Молдови.
При цьому вже з 10 червня планується відновити авіасполучення з Болгарією, Грецією, Катаром і Бахрейном.
15 червня планується відкрити кордони для громадян Азербайджану, Австрії, Японії, Румунії та Сербії.
На останньому етапі (1 вересня) Туреччина розраховує відновити сполучення зі Сполученими Штатами Америки.
- Станом на 26 травня в Україні 21 584 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 644 летальних, 7575 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 339 нових випадків, 21 людина померла (25 травня – 6).