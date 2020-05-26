У Туреччині опублікували план відновлення авіаційного сполучення з різними країнами.

Про це повідомляє турецький ресурс TurizmGuncel.

Уточнюється, що авіасполучення з Україною в Туреччині планують відкрити з 1 липня.

Крім того 1 липня Туреччина також розраховує відкрити свої кордони для громадян Китаю, Канади, Швеції, Узбекистану та Молдови.

При цьому вже з 10 червня планується відновити авіасполучення з Болгарією, Грецією, Катаром і Бахрейном.

15 червня планується відкрити кордони для громадян Азербайджану, Австрії, Японії, Румунії та Сербії.

На останньому етапі (1 вересня) Туреччина розраховує відновити сполучення зі Сполученими Штатами Америки.