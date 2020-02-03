Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Уточнюється, що мова йде приблизно про 500 сімей кримських татар.
“Хочу сказати, що близько п’ятисот сімей вирішили забезпечити житлом. І я сказав про це міністру фінансів, і він проведе відповідні переговори зі своїм українським візаві. Буде встановлено кошторис, і повністю побудовано житло для цих сімей, я в цьому впевнений“, – заявив Ердоган на брифінгу після переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, що під час офіційної церемонії зустрічі Президента України Володимира Зеленського з главою Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, останній привітав українських військових фразою “Слава Україні”.
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