Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Уточнюється, що мова йде приблизно про 500 сімей кримських татар.

“Хочу сказати, що близько п’ятисот сімей вирішили забезпечити житлом. І я сказав про це міністру фінансів, і він проведе відповідні переговори зі своїм українським візаві. Буде встановлено кошторис, і повністю побудовано житло для цих сімей, я в цьому впевнений“, – заявив Ердоган на брифінгу після переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що під час офіційної церемонії зустрічі Президента України Володимира Зеленського з главою Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, останній привітав українських військових фразою “Слава Україні”.