Туреччина засудила анексію Криму

Про це заявив речник МЗС Туреччини, повідомило турецьке видання Daily Sabah.
У турецькому міністерстві нагадали, що 76 років тому кримські татари були насильно депортовані з Криму в нелюдських умовах.
“Велика частина з 250 тис. Кримських татар втратили свої життя або під час депортації, або у вигнанні. Кримські татари протягом десятків років не мали можливості повернутися на їх батьківщину – Кримський півострів після вигнання в 1944 році”, – сказав спікер.
Водночас в Туреччині також заявили, що підтримують територіальну цілісність України і шанують пам’ять геноциду черкесів, які загинули під час російсько-кавказької війни в 1864 році.
18 травня в Україні та світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу – в цей день у 1944 році назад почалася сталінська депортація кримських татар з Криму.
Згідно з постановою Верховної Ради №792-VIII від 12.11.2015 року, депортація кримських татар у 1944 році визнана геноцидом, а 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
- Раніше Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів вшанувати безневинних жертв депортації, засудити цей злочин тоталітарного комуністичного режиму і визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу.
- Раніше Сейм Латвії з нагоди 75-ї річниці депортації кримських татар прийняв заяву, в якій визнав її геноцидом.