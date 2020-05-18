Туреччина засудила анексію Криму

Туреччина висловлює підтримку кримським татарам в зв'язку з річницею депортації і засуджує анексію Криму Росією.

Про це заявив речник МЗС Туреччини, повідомило турецьке видання Daily Sabah.

У турецькому міністерстві нагадали, що 76 років тому кримські татари були насильно депортовані з Криму в нелюдських умовах.

“Велика частина з 250 тис. Кримських татар втратили свої життя або під час депортації, або у вигнанні. Кримські татари протягом десятків років не мали можливості повернутися на їх батьківщину – Кримський півострів після вигнання в 1944 році”, – сказав спікер.

Водночас в Туреччині також заявили, що підтримують територіальну цілісність України і шанують пам’ять геноциду черкесів, які загинули під час російсько-кавказької війни в 1864 році.

18 травня в Україні та світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу – в цей день у 1944 році назад почалася сталінська депортація кримських татар з Криму.

Згідно з постановою Верховної Ради №792-VIII від 12.11.2015 року, депортація кримських татар у 1944 році визнана геноцидом, а 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.