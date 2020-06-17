Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.
“Починаючи з 11.06.2020 року Турецькою Республікою прийнято рішення про скасування обмежень щодо в’їзду до Туреччини громадян іноземних держав повітряним, морським або наземним шляхом (окрім сухопутного кордону з Іраном), які було запроваджено турецькою стороною в контексті боротьби з поширенням COVID-19”, – йдеться в повідомленні.
При в’їзді до Туреччини іноземці повинні пройти медичне обстеження в пункті пропуску. У разі виявлення симптомів коронавірусу іноземцям безкоштовно будуть проводити тест на коронавірус.
- ЄС почне відкривати кордони з 1 липня.