Туреччина зняла обмеження на в'їзд і виїзд для громадян Туреччини і іноземних громадян, за винятком сухопутного кордону країни з Іраном.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

“Починаючи з 11.06.2020 року Турецькою Республікою прийнято рішення про скасування обмежень щодо в’їзду до Туреччини громадян іноземних держав повітряним, морським або наземним шляхом (окрім сухопутного кордону з Іраном), які було запроваджено турецькою стороною в контексті боротьби з поширенням COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

При в’їзді до Туреччини іноземці повинні пройти медичне обстеження в пункті пропуску. У разі виявлення симптомів коронавірусу іноземцям безкоштовно будуть проводити тест на коронавірус.