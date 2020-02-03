Туреччина виділить Україні $36 млн допомоги - на цю суму Київ зможе купити у Туреччині товари військового та подвійного призначення.

Про це повідомили в пресслужбі президента України Володимира Зеленського.

Зеленський заявив, що за результатами сьомого засідання комісії з питань оборонно-промислового співробітництва було визначено пріоритетні напрями у цій перспективній сфері.

“Сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансову співпрацю, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Ми щиро вдячні за це”, – сказав він.

У присутності президентів України та Туреччини міністри оборони двох країн підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво, а також Протокол між урядами України та Туреччини про втілення фінансової допомоги.

Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення.