Про це повідомили в пресслужбі президента України Володимира Зеленського.
Зеленський заявив, що за результатами сьомого засідання комісії з питань оборонно-промислового співробітництва було визначено пріоритетні напрями у цій перспективній сфері.
“Сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансову співпрацю, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Ми щиро вдячні за це”, – сказав він.
У присутності президентів України та Туреччини міністри оборони двох країн підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво, а також Протокол між урядами України та Туреччини про втілення фінансової допомоги.
Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення.
- Турецька Республіка готова забезпечити житлом кримських татар, які постраждали в результаті анексії Російською Федерацією Кримського півострова.