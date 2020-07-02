Про це сказано в заяві на сайті МЗС Туреччини.
У Туреччині заявили, що вважають помилкою те, що ЄС не вніс їх країну в список “безпечних”.
“Ми розчаровані, що Туреччина не була включена в список третіх країн, для яких рекомендується скасувати обмеження на несуттєві поїздки в ЄС з 1 липня 2020 года … Ми очікуємо виправлення цієї помилки про обмеження проїзду для наших громадян якомога швидше”, – йдеться в заяві.
У міністерстві зазначають, що Туреччина прийняла для боротьби з пандемією коронавірусу всіх необхідних заходів, “і успіх в цьому плані очевидний”.
Влада Туреччини зазначила, що прогрес в боротьбі з коронавірусом в їх країні “очевидний” і був відзначений ВООЗ.
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