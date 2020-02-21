В американських ЗМІ повідомляють, що Туреччина просить у Сполучених Штатів розміщення ракетних комплексів "Патріот" для протистояння режиму Башара Асада.

Про це повідомляє видання Air Force Technology.

У ЗМІ посилаються на інформацію від американського чиновника.

“Нам відомо про запит на розміщення систем “Патріот” у Туреччині недалеко біля сирійського кордону, але рішення ще не прийнято“, – сказав він.

Відзначається, що одним з факторів, який ускладнює прийняття позитивного рішення за запитом, є критика Туреччини з боку Сполучених Штатів за купівлі російських ракетних систем С–400.

Також про доставку в країну систем “Патріот“ раніше заявляв міністр оборони Туреччини Гулусі Аскар.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що військова операція проти військ Башара Асада в сирійській провінції Ідліб може початися в будь-який момент.