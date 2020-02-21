Про це повідомляє видання Air Force Technology.

У ЗМІ посилаються на інформацію від американського чиновника.

Нам відомо про запит на розміщення систем Патріоту Туреччині недалеко біля сирійського кордону, але рішення ще не прийнято, сказав він.

Відзначається, що одним з факторів, який ускладнює прийняття позитивного рішення за запитом, є критика Туреччини з боку Сполучених Штатів за купівлі російських ракетних систем С400.

Також про доставку в країну систем Патріот раніше заявляв міністр оборони Туреччини Гулусі Аскар.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що військова операція проти військ Башара Асада в сирійській провінції Ідліб може початися в будь-який момент.