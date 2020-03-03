У міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що турецькі військовослужбовці збили ще один бойовий літак сил Башара Асада.

Про це повідомляє прес–служба міністерства в Twitter.

“У рамках успішної операції“ Весняний щит “був збитий винищувач типу L–39, що належить режиму“, – сказано в повідомленні.

L – 39 є навчально – бойовою моделлю літака , виробництво якого почалося на початку 70 – х років минулого століття в Чехії .

Як відомо, внаслідок авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 33 турецьких військовослужбовці. За словами влади Туреччини, авіаудар нанесли військово-повітряні сили “режиму Башара Асада” (президента Сирії).

Після того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів термінову нараду на найвищому рівні за фактом атаки в Ідлібі, турецькі збройні сили почали наносити удари з повітря по “всіх відомих цілях” сирійського уряду. У Туреччині пригрозили, що влада Сирії “заплатить високу ціну” за напад на турецькі війська в Ідлібі.