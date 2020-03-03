Про це повідомляє пресслужба міністерства в Twitter.

У рамках успішної операції Весняний щит був збитий винищувач типу L39, що належить режиму, сказано в повідомленні.

L39 є навчальнобойовою моделлю літака, виробництво якого почалося на початку 70х років минулого століття в Чехії.

Як відомо, внаслідок  авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 33 турецьких військовослужбовці. За словами влади Туреччини, авіаудар нанесли військово-повітряні сили “режиму Башара Асада” (президента Сирії).

Після того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів термінову нараду на найвищому рівні за фактом атаки в Ідлібі, турецькі збройні сили почали наносити удари з повітря по “всіх  відомих цілях” сирійського уряду. У Туреччині пригрозили, що влада Сирії “заплатить високу ціну” за напад на турецькі війська в Ідлібі.

  • Останніми тижнями спостерігається ескалація в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, й повстанцями, яких підтримує Туреччина. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових і броньовану техніку, включно з танками.
  • Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив знищити сирійські урядові сили, якщо турецькі війська нестимуть втрати.