Про це повідомляє турецьке видання Anadolu.

За словами Ердогана, американська влада планує порушити тему додаткових обмежень, пов’язаних з проєктом “Турецький потік”.

“Тепер в Сенаті Конгресу США, не соромлячись, намагаються погрожувати Туреччині новими санкціями в зв’язку з “Турецьким потоком”. У наявності відкрите втручання в справи Туреччини. Ми, безумовно, не збираємося сидіти склавши руки. Анкара відповість США дзеркальними санкціями”, – говорить він .

Президент при цьому заявив, що придбання країною російських зенітно-ракетних комплексів С-400, як і участь у програмі американських винищувачів F-35, є вирішеними питаннями для Туреччини.

“Ми неодноразово озвучували свою позицію з даного питання. Туреччина – не племінна держава. Ми однозначно будемо відповідати на санкції”, – сказав він.