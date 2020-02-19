Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що військова операція проти військ Башара Асада в сирійській провінції Ідліб може початися в будь-який момент.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Ердоган заявив, що Туреччина не дозволить регулярним військам Башара Асада відновити контроль над сирійською провінцією Ідліб, яка в даний момент контролюється повстанцями.

“Залишилися лічені дні до моменту, коли сили режиму Башара Асада повинні припинити агресивні дії і відійти за рамки зони деескалації, окресленої Сочинським меморандумом”, – сказав він.

В той же час турецький лідер додав, що дане попередження є останнім, оскільки Анкара вже завершила підготовку військової операції, а переговори з Росією, яка підтримує Башара Асада, так і не закінчилися успіхом.

“У ході переговорів у Туреччині, в Росії і на “місцях”, на жаль, до теперішнього моменту ми не отримали бажаний результат. Хоча Туреччина і продовжує переговорний процес по Сирії, ми далекі від поставленої мети і це факт”, – сказав Ердоган.