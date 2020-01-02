Про це повідомляє турецьке агентство “Анадолу“.

У четвер, 2 січня, парламент Туреччини ухвалив законопроєкт за підписом глави держави, що передбачає можливість введення турецьких військ до Лівії. Це рішення підтримали 325 депутатів, проти проголосували 184.

Зазначається також, що між Туреччиною та Урядом національної згоди Лівії з листопада діє домовленість про військове співробітництво.

Нагадаємо, що в Лівії на сьогоднішній день встановилося двовладдя. У країні йде війна між урядом національної згоди Лівії та Лівійської національною армією. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що в Лівії наразі знаходиться 2000 бійців ПВК “Вагнера”. Вони надають військову підтримку силам Лівійської національної армії.