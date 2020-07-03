Умови в'їзду до Туреччини під час карантину через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Українцям дозволено в’їзд до Туреччини.

Під час перетину турецького кордону доведеться пройти медичний огляд. У разі наявності симптомів гострих респіраторних захворювань необхідно буде безкоштовно здати ПЛР–тест на коронавірус.



Також зазначається, що з 1 липня при в’їзді до Туреччини усі повинні мати страховий поліс, що покриває можливі витрати на лікування коронавірусу, який можна буде купити також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття в країну

Дана інформація є актуальною станом на 3 липня 2020 року.

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