Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Українцям дозволено в’їзд до Туреччини.
Під час перетину турецького кордону доведеться пройти медичний огляд. У разі наявності симптомів гострих респіраторних захворювань необхідно буде безкоштовно здати ПЛР–тест на коронавірус.
Також зазначається, що з 1 липня при в’їзді до Туреччини усі повинні мати страховий поліс, що покриває можливі витрати на лікування коронавірусу, який можна буде купити також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття в країну
Дана інформація є актуальною станом на 3 липня 2020 року.
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