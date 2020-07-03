Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Українцям дозволено в’їзд до Туреччини.

Під час перетину турецького кордону доведеться пройти медичний огляд. У разі наявності симптомів гострих респіраторних захворювань необхідно буде безкоштовно здати ПЛРтест на коронавірус.

Також зазначається, що з 1 липня при в’їзді до Туреччини усі повинні мати страховий поліс, що покриває можливі витрати на лікування коронавірусу, який можна буде купити також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття в країну

Дана інформація є актуальною станом на 3 липня 2020 року.

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