У четвер, 1 липня, Туреччина офіційно вийшла зі Стамбульської конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Це рішення викликало осуд з боку багатьох турків і західних союзників, коли президент країни Тайіп Ердоган оголосив про нього в березні. Тисячі людей по всій Туреччині були готові протестувати.

“Ми продовжимо нашу боротьбу. Туреччина стріляє собі в ногу цим рішенням”, – заявила президентка Федерації асоціацій турецьких жінок Джанан Гюллен.

Вона сказала, що з березня жінки та інші вразливі групи неохоче зверталися за допомогою і рідше отримували її, оскільки COVID-19 підживлював економічні труднощі, викликаючи різке збільшення насильства по відношенню до них.

ДОВІДКА. Стамбульська конвенція (оф. Назва “Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством”) – це міжнародна угода Ради Європи, перше у своєму роді, спрямоване проти насильства щодо жінок і домашнього насильства.

Документ був відкритий для підписання в травні 2012 року і на даний час підписано 46 країнами та Європейським союзом.