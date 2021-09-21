Туреччина не визнає результатів виборів до Держдуми Російської Федерації, які проходили в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві турецького міністерства закордонних справ.

“Туреччина як і раніше підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму. Відповідно, результати виборів до Державної Думи Росії, що відбулися 17-19 вересня 2021 також і в Криму, щодо Криму не мають юридичної сили для Туреччини”, – заявив прессекретар МЗС Туреччини, посол Танжу Білгіч.

У свою чергу Російська Федерація пригрозила Туреччині через невизнання російських виборів, що проходили в окупованому Криму. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва “робить відповідні висновки, які явно не йдуть на користь розвитку двосторонніх відносин”.

Про це Марія Захарова заявила під час ефіру на пропагандистському Youtube-каналі “Соловьев Live”, повідомляє агентство ТАСС.

“Туреччина чудово знає, що Крим є суверенною частиною Російської Федерації, і чудово знає, що подібні заяви ми ніколи не залишаємо без уваги”, – сказала вона.

Крім того, Держдепартамент США, Європейський Союз і Велика Британія заявили, що не визнають виборів у Думу через низку порушень і голосування на тимчасово окупованих територіях.

19 вересня в посольстві Росії в Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові відкрили виборчі дільниці для виборів депутатів у російську Держдуму.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці вибори незаконними та заявив, що не має підстав для засудження жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, які збираються проголосувати на виборах до Державної Думи Росії.