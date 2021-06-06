Про це повідомляє агентство Reuters.

Нове родовище оцінюється в 135 мільярдів кубометрів, в результаті чого загальна кількість природного газу в регіоні досягло 540 мільярдів кубометрів.

У минулому році турецьке бурове судно Fatih виявило 405 млрд кубометрів природного газу на родовищі Сакар’я в західному Чорноморському регіоні.

Тепер це ж бурове судно виявило родовище зі 135 мільярдами кубометрів природного газу в свердловині Amasra-1.

Туреччина, у якій мало нафти і газу, сильно залежить від імпорту газу з Росії, Азербайджану та Ірану, а також від імпорту скрапленого газу із Катару, США, Нігерії та Алжиру.