Про це повідомляє агентство Reuters.
Карантин почнеться з четверга, 29 квітня, і триватиме до 17 травня.
За даними міністерства охорони здоров’я, за останню добу в Туреччині зареєстровано 37312 нових випадків зараження COVID-19 і 353 випадки смерті. Це нижчий показник, ніж у середині квітня, але при цьому країна як і раніше посідає четверте місце у світі за кількістю випадків захворювання.
Ердоган заявив, що тепер все міжміські поїздки вимагатимуть офіційного дозволу, всі школи закриються і перейдуть на онлайн-навчання, а для користувачів громадського транспорту буде введена сувора межа пропускної здатності.
Жителям доведеться залишатися вдома – за винятком важливих походів по магазинах і термінової медичної допомоги.
При цьому певні групи, включаючи працівників аварійних служб і працівників харчової й виробничої галузей, будуть звільнені від сплати податків.
“У той час, коли Європа починає відкриватися, нам необхідно швидко скоротити число заражень і смертей. В іншому випадку ми неминуче зіткнемося з великими витратами у всіх сферах: від туризму до торгівлі та освіти”, – сказав Ердоган.
За його словами, ці заходи будуть реалізовані “найсуворішим чином, щоб забезпечити досягнення бажаних результатів”.
Згідно з даними міністерства охорони здоров’я, за час епідемії число загиблих в Туреччині – країні з населенням 84 мільйони осіб – склало 38 711 осіб.
- Раніше повідомлялося, що у Туреччині до понеділка, 26 квітня, запроваджують цілодобову загальнонаціональну комендантську годину для стримування поширення коронавірусу COVID-19.