Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про повний локдаун в країні, щоб стримати сплеск зараження коронавірусом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Карантин почнеться з четверга, 29 квітня, і триватиме до 17 травня.

За даними міністерства охорони здоров’я, за останню добу в Туреччині зареєстровано 37312 нових випадків зараження COVID-19 і 353 випадки смерті. Це нижчий показник, ніж у середині квітня, але при цьому країна як і раніше посідає четверте місце у світі за кількістю випадків захворювання.

Ердоган заявив, що тепер все міжміські поїздки вимагатимуть офіційного дозволу, всі школи закриються і перейдуть на онлайн-навчання, а для користувачів громадського транспорту буде введена сувора межа пропускної здатності.

Жителям доведеться залишатися вдома – за винятком важливих походів по магазинах і термінової медичної допомоги.

При цьому певні групи, включаючи працівників аварійних служб і працівників харчової й виробничої галузей, будуть звільнені від сплати податків.

“У той час, коли Європа починає відкриватися, нам необхідно швидко скоротити число заражень і смертей. В іншому випадку ми неминуче зіткнемося з великими витратами у всіх сферах: від туризму до торгівлі та освіти”, – сказав Ердоган.

За його словами, ці заходи будуть реалізовані “найсуворішим чином, щоб забезпечити досягнення бажаних результатів”.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я, за час епідемії число загиблих в Туреччині – країні з населенням 84 мільйони осіб – склало 38 711 осіб.