У Туреччині до понеділка, 26 квітня, запроваджують цілодобову загальнонаціональну комендантську годину для стримування поширення коронавірусу COVID-19.

Про це, зокрема, інформують турецьке інформаційне агентство Anadolu, видання Hurriyet Daily News та CNN Turk із посиланням на наказ міністерства внутрішніх справ країни.

Загальнодержавна комендантська година розпочнеться о 19:00 у четвер, 22 квітня, та завершиться о 5:00 ранку у понеділок, 26 квітня.

Як зазначає Anadolu, загалом вона триватиме 82 години.

Комендантська година передбачає заборону на вихід із дому. Винятком, наприклад, є відвідання магазинів чи аптек у пішій доступності від дому (у визначені години роботи).

Продуктові магазини, пекарні, м’ясні та овочеві магазини працюватимуть з 10:00 до 17:00.

Також діятимуть обмеження на міжміські поїздки.

Варто зазначити, що на ці дні випадає, окрім вихідних, День національної незалежності та дітей – державне свято до річниці заснування Великих національних зборів Туреччини 23 квітня 1920 року.

У зв’язку з епідемією коронавірусу цього року масових урочистостей і концертів у країні не планують (окрім офіційної церемонії покладання вінків та онлайнових заходів).

Як відомо, на тлі спалаху COVID-19 уряд Туреччини минулого тижня запровадив низку обмежувальних заходів на перші 2 тижні священного мусульманського місяця Рамадан.

Зокрема, якщо раніше комендантська година починалася у робочі дні з 21:00 вечора, то початок її дії змістили на 19:00 (триває до 5:00 ранку). Також з 19:00 до 5:00 заборонено пересування між містами, крім випадків крайньої необхідності.

А в містах із найгіршою епідемічною ситуацією комендантська година діє протягом вихідних.

Кафе та ресторани надають послуги лише з доставки або “на винос”, а зали весільних церемоній, спортивні центри залишатимуться зачиненими до кінця Рамадану.

Варто зазначити, що протягом останнього тижня щоденний приріст заражень коронавірусом у Туреччині неодноразово перевищував 60 тисяч випадків. Спалах, зокрема, пов’язаний із поширенням “британського” штаму вірусу.

У відділеннях інтенсивної терапії по країні зайнято понад 69% місць.

За даними міністерства охорони здоров’я Туреччини, COVID-19 у країні заразилися майже 4,5 млн людей, 37 тисяч померли.