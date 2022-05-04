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Туреччина допомагає РФ обійти санкції: створено авіакомпанії виключно для росіян

Туреччина створила авіаперевізники, які обслуговуватимуть виключно росіян, задля того, аби РФ та Туреччина змогли оминути санкції ЄС та США й відновити туристичний бізнес в країні. Новостворені компанії літатимуть лише до Росії, отже уникатимуть ризиків.

Середа, 4 травня 2022, 14:57
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Про це повідомляє “Європейська Правда”.

У такий спосіб вдасться оминути проблем з санкціями, а також зменшити іміджеві проблеми у разі, якщо літак потрапить в інцидент в Росії або ж матиме проблеми через використання неякісного та неавторизованого російського техобслуговування. Водночас навіть за найгірших обставин новоствореного перевізника не шкода буде закрити.

Для початку роботи компаній уряд Туреччини знизив вимоги до їх створення, не приховуючи, що робить це саме для того, щоби полегшити трансфер російських туристів. Наприклад, мінімальну кількість літаків у флоті знизили з п’яти до трьох одиниць.

Перший перевізник працюватиме під назвою Southwind Airlines і буде базуватися в аеропорту Анталії. Рейси авіакомпанії очікуються наприкінці травня, а її флот складуть п’ять “аеробусів” – два менших А321 та три широкофюзеляжних A330-200. Офіційно це буде нібито незалежна компанія, але російські учасники ринку переконані, що діятиме вона в інтересах російського туроператора з турецьким капіталом Pegas Touristik, який тепер – через свою російську прописку – не може возити туристів, як раніше.

Ще одна новостворена компанія, що буде базуватися в Анталії, працюватиме під назвою Mavi Gök Aviation. Схема та сама – компанію створюють, щоби покрити потреби російсько-турецького оператора ANEX Tour. Досі “Анекси” використовували потужності афілійованої авіакомпанії Azur Air, зареєстрованої в Росії, але тепер використання її літаків для транскордонних польотів ускладнене.

Вона отримає чотири борти Boeing – два 737-900 місткістю близько 200 пасажирів та два великих Boeing 777. Згодом – якщо бізнес доведе свою ефективність і засвідчить, що ця схема дозволяє успішно обходити санкції – планується розширити географію та возити туристів не лише до Туреччини, а й до інших держав, куди ANEX продаватиме тури.

Також очікується створення третьої компанії, назва якої ще не визначена, розповіло джерело “Європейської Правди”. Вона буде афілійована з туристичним оператором Coral Travel. Турецькі ЗМІ вже повідомляли, що уряд обговорює видачу кредиту на загальну суму 300 млн доларів цим трьом туроператорам – Pegas Touristik, ANEX Tour та Coral Travel – для адаптації бізнесу до нових умов.

Варто зазначити, що суто формально Туреччина не порушує санкції, адже вона до них не приєдналася. Вона стала єдиною державою-членом НАТО, яка взагалі не наклала економічних санкцій на РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема турецький уряд та економічні оператори допомагають росіянам обходити фінансові санкції. Тому в Туреччині зараз активно впроваджують російську платіжну систему “Мир”.

“Від турецького бізнесу постійно лунає запитання: а чим допоможе Україні те, що ми не будемо працювати з російськими туристами? Нехай вони приїжджають до нас, витрачають тут свої гроші, а ми все одно будемо підтримувати Україну”, – пояснила у коментарі ЄвроПравді Євгенія Габер з Центру дослідження сучасної Туреччини Карлтонського університету.

Однак, як констатують оператори, у травні кількість заявок росіян на відпочинок у Туреччині вже є меншою у 4-5 разів за минулий рік.

Ймовірно, як наслідок Туреччина отримає дуже невелику кількість прибутку. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може опинитися у ситуації, коли він через зусилля з обходу санкцій зіпсує відносини із Заходом і не досягне очікуваного туристичного потоку з РФ.

Теги: ANEX Tour, Coral Travel, Mavi Gök Aviation, Pegas Touristik, Southwind Airlines, підтримка РФ, Реджеп Таїп Ердоган, російська агресія, російсько-українська війна, санкції, Туреччина, туризм

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