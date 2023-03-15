У парламенті Туреччини з високою ймовірністю ратифікують заявку Фінляндії на вступ до НАТО до закриття парламенту в середині квітня напередодні виборів. Можливо, що заявку Фінляндії буде схвалено незалежно від заявки Швеції.

Про це повідомило Reuters.

Двоє анонімних турецьких чиновників заявили про такі наміри за день до візиту президента Фінляндії Саулі Нііністо. Інший чиновник розповів, що підхід Фінляндії до терористичних організацій, як їх називає Анкара, відповідає запиту Туреччини. Гельсінкі вжили заходів у цьому питанні.

“Дуже ймовірно, що необхідний крок для членства Фінляндії в НАТО буде зроблено до того, як (парламент, – ред.) закриється і відбудуться вибори”, – сказав чиновник.

За словами одного турецького високопоставленого чиновника, країна ставиться до членства Фінляндії більш прихильно. Чиновники додали, що дискусії ще не публічні, тому відмовилися назвати свої імена.

Саулі Нііністо протягом 16-17 березня прибуде до Туреччини для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Очікується, що під час зустрічі “будуть передані позитивні меседжі”.

Стосовно ж Швеції Туреччина неодноразово заявляла, що ця країна повинна вжити додаткових заходів проти прихильників курдських бойовиків і членів мережі, яку Анкара вважає відповідальною за спробу державного перевороту у 2016 році. Туреччина вважає обидві групи терористичними організаціями.

Усі члени НАТО повинні ратифікувати заявки на членство в Альянсі. Туреччина та Угорщина є єдиними союзниками НАТО, які ще не зробили цього.