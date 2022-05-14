Туреччина готова евакувати поранених військовослужбовців із «Азовсталі» морем, проте РФ не погоджується

Туреччина запропонувала провести морську евакуацію поранених бійців, які знаходяться на "Азовсталі". Проте Росія не погоджується на це.

Про це повідомляє Reuters.

Радник президента Туреччини Ібрагім Калін у коментарі Reuters зауважив, що він особисто обговорював цю пропозицію з президентом України Володимиром Зеленським два тижні тому, хоча у Москві на неї не погодилися.

Згідно з планом, люди, евакуйовані з “Азовсталі”, будуть доставлені по суші до Бердянська, а турецьке судно доставить їх через Чорне море до Стамбула.

“Ми раді це зробити. Ми готові. Наш корабель готовий відправитися і доставити поранених солдатів та інших до Туреччини”, — сказав Калін.

Водночас Калін заявив, що позиція Росії “змінюється день від дня”.