Туреччина готова евакувати поранених військовослужбовців із «Азовсталі» морем, проте РФ не погоджується

Про це повідомляє Reuters.
Радник президента Туреччини Ібрагім Калін у коментарі Reuters зауважив, що він особисто обговорював цю пропозицію з президентом України Володимиром Зеленським два тижні тому, хоча у Москві на неї не погодилися.
Згідно з планом, люди, евакуйовані з “Азовсталі”, будуть доставлені по суші до Бердянська, а турецьке судно доставить їх через Чорне море до Стамбула.
“Ми раді це зробити. Ми готові. Наш корабель готовий відправитися і доставити поранених солдатів та інших до Туреччини”, — сказав Калін.
Водночас Калін заявив, що позиція Росії “змінюється день від дня”.
“Човен все ще в Стамбулі. Він готовий до відпливу, але ми чекаємо остаточного дозволу російської та української сторони, щоб він відправився в Бердянськ і доставив поранених до Туреччини”, — констатував радник Реджепа Ердогана.
- Мати Іллі Самойленка, офіцера управління розвідки та бійця полку “Азов” розповіла #Буквам про мотивацію Іллі піти вдруге на війну, спростувала звинувачення у фашизмі та нацизмі, які часто закидає пропаганда, та про те, що вже протягом кількох років негативний вплив на моральний дух бійців містять спроби зазирнути в очі путіну, відведення військ, заборона стріляти у відповідь, зупинка розвитку війська.
- Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини розповіла про злочини російських окупантів, вчинені щодо українських дітей у Маріуполі.
- Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що напередодні російські окупанти виставили у публічний доступ особисті контакти наречених та дружин захисників з “Азовсталі”.
- Також Петро Андрющенко опублікував фото- та відеоматеріали, згідно з якими у Маріуполі настала гуманітарна криза. На тлі цього, аби прогодувати себе, мешканці вимушені збирати залишки їжі на смітниках.