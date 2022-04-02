Туреччина оголосила про готовність надати кораблі для евакуації цивільного населення та поранених із Маріуполя, який від початку березня у блокаді російських військ.

Про це повідомляє DHA.

За словами міністра національної оборони Туреччини Хулусі Акара, наразі уряд країни комунікує з Україною та РФ, щоб забезпечити безпечну евакуацію з блокованого росіянами міста.

“Ми можемо надати судна, насамперед для евакуації мирного населення та поранених, турецьких та інших громадян із Маріуполя. У цьому контексті наша координація з владою РФ та України триває”, – заявив Хулусі Акар.

Акар наголосив, що умовою для успішного проведення рятувальної операції потрібне негайне припинення вогню. Також він додав, що Туреччина й надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу.

Крім того, міністр національної оборони зауважив, що Туреччина повністю контролює безпекову ситуацію в Чорному морі попри постійні повідомлення про дрейфівні міни.