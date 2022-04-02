Про це повідомляє DHA.
За словами міністра національної оборони Туреччини Хулусі Акара, наразі уряд країни комунікує з Україною та РФ, щоб забезпечити безпечну евакуацію з блокованого росіянами міста.
“Ми можемо надати судна, насамперед для евакуації мирного населення та поранених, турецьких та інших громадян із Маріуполя. У цьому контексті наша координація з владою РФ та України триває”, – заявив Хулусі Акар.
Акар наголосив, що умовою для успішного проведення рятувальної операції потрібне негайне припинення вогню. Також він додав, що Туреччина й надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу.
Крім того, міністр національної оборони зауважив, що Туреччина повністю контролює безпекову ситуацію в Чорному морі попри постійні повідомлення про дрейфівні міни.
- Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, у Маріуполі від обстрілів російською армією постраждали тварини у зоопарку “Парк дикої природи”.
- Також у Міжнародному комітеті Червоного Хреста намагатимуться здійснити евакуацію цивільних з Маріуполя. Попередня спроба вивезення мирного населення з міста зазнала невдачі.
- За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, для відновлення інфраструктури Маріуполя знадобиться не менше 10 млрд доларів.