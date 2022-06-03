Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
За словами українського дипломата, Туреччина стала однією з країн, які купують викрадене українське зерно.
Василь Боднар наголосив, що вже звернувся до турецької влади та Інтерполу з цього приводу.
Дипломат зауважив, що потрібно провести розслідування, хто та яким чином причетний до постачання зерна транзитом через турецькі води.
Варто зауважити, що нещодавно Reuters з посиланням на анонімне джерело повідомило, що Туреччина веде перемовини з Росією та Україною щодо відкриття коридору через турецьку протоку Босфор для експорту зерна з України.
- Нагадаємо, Україна має намір ідентифікувати моряків, які незаконно вивозять вкрадене зерно. Влада планує звернутися до Інтерполу через спроби продажу награбованого зерна з окупованих територій до третіх країн.
- Також за інформацією посольства України у Лівані, понад 100 000 тонн зерна, яке Росія викрала з тимчасово окупованих українських областей, було вивезено до Сирії.
- Раніше повідомлялось, що російське судно із вкраденим в Україні зерном відмовилися прийняти в Єгипті.