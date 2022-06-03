Посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина купує зерно, яке росіяни викрали з тимчасово окупованих українських регіонів.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

За словами українського дипломата, Туреччина стала однією з країн, які купують викрадене українське зерно.

Василь Боднар наголосив, що вже звернувся до турецької влади та Інтерполу з цього приводу.

Дипломат зауважив, що потрібно провести розслідування, хто та яким чином причетний до постачання зерна транзитом через турецькі води.

Варто зауважити, що нещодавно Reuters з посиланням на анонімне джерело повідомило, що Туреччина веде перемовини з Росією та Україною щодо відкриття коридору через турецьку протоку Босфор для експорту зерна з України.