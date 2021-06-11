Сьогодні, 11 червня, стартує чемпіонат Європи з футболу – Євро-2020. У рамках матчу-відкриття зіграють національні збірні Туреччини та Італії.

Про це поінформували в пресслужбі УЄФА.

Місце офіційного відкриття чемпіонату: Рим (Італія), стадіон “Олімпіко”.

Час початку матчу: о 22:00 (за київським часом).

Хто транслюватиме: в прямому ефірі поєдинок покажуть телеканали “Україна”, “Футбол 1”, “Футбол 2”, а також відеосервіси OLL.TV і MEGOGO.

Збірні Туреччини та Італії виступають у групі А, де їхніми суперниками також є Уельс і Швейцарія.

“Італія не знає поразок в 27 матчах поспіль і відчуватиме підтримку відданих уболівальників на “Олімпіко”. Турки ж спробують з п’ятої спроби уникнути поразки в стартовому поєдинку Євро”, – зазначили в УЄФА.

Приблизний склад команд:

Туреччина: Угурджан Чакир; Зекі Челік, Меріх Демірал, Чаглар Сеюнджю, Умут Мераш; Окай Йокушлу, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Дженгіз Юндер; Кенан Караман, Бурак Йилмаз.

Італія: Доннарумма; Флоренці, Бонуччі, Кьєлліні, Спінаццола; Барелла, Жоржиньо, Локателлі; Берарді, Іммобіле, Інсіньо.

На груповому етапі кожна з команд проводить одна з одною по одному матчу. За перемогу нараховуються три очки, за нічию — одне, за поразку — нуль.

До плей-офф (1/8 фіналу) вийдуть збірні, які посіли в групах перші та другі місця, а також чотири кращі треті команди.

Чинним чемпіоном Європи є Португалія, вона виграла турнір у 2016 році.