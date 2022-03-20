Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час партійного збору в Анталії 20 березня заявив, що Туреччина хоче визнання незалежності України та наполегливо працює для досягнення миру.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Попри те, що Туреччина має міцні зв’язки як з Україною, так і з РФ, війна між двома великими сусідами Туреччини впливає на країну, а також на решту світу.

“Ми рішуче заперечували проти анексії Криму в 2014 році. Якби світ дав належну відповідь на анексію Криму, то ми б сьогодні не опинилися в такій ситуації”, – зазначив Чавушоглу.

За його словами обидві сторони близькі до угоди у фундаментальних сферах. Незалежність України є однією з обговорюваних умов, що має бути гарантована. Поряд з Радою Безпеки ООН і Німеччиною, Туреччина хоче бути гарантом незалежності України.

Своєю чергою, речник президента Ібрагім Калін опублікував на своїй сторінці у Twitter оновлення, що вказують на те, що Туреччина продовжує намагатися припинити війну в Україні.

Водночас Калін зауважив, що найскладнішими умовами для узгодження є вимога РФ про визнання анексії Криму, а також визнання так званої незалежності двох республік на території ОРДЛО. Це головні питання, у котрих найважче досягти згоди.

Ще чотири теми, які обговорюються, – це “нейтралітет України, роззброєння та гарантії безпеки України, а також питання так званої денацифікації”.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримує постійні комунікації як з російськими, так і з українськими чиновниками в цьому процесі, щоб досягти припинення війни.