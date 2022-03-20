Про це інформує американський телеканал CNN.
Попри те, що Туреччина має міцні зв’язки як з Україною, так і з РФ, війна між двома великими сусідами Туреччини впливає на країну, а також на решту світу.
“Ми рішуче заперечували проти анексії Криму в 2014 році. Якби світ дав належну відповідь на анексію Криму, то ми б сьогодні не опинилися в такій ситуації”, – зазначив Чавушоглу.
За його словами обидві сторони близькі до угоди у фундаментальних сферах. Незалежність України є однією з обговорюваних умов, що має бути гарантована. Поряд з Радою Безпеки ООН і Німеччиною, Туреччина хоче бути гарантом незалежності України.
Своєю чергою, речник президента Ібрагім Калін опублікував на своїй сторінці у Twitter оновлення, що вказують на те, що Туреччина продовжує намагатися припинити війну в Україні.
Водночас Калін зауважив, що найскладнішими умовами для узгодження є вимога РФ про визнання анексії Криму, а також визнання так званої незалежності двох республік на території ОРДЛО. Це головні питання, у котрих найважче досягти згоди.
Ще чотири теми, які обговорюються, – це “нейтралітет України, роззброєння та гарантії безпеки України, а також питання так званої денацифікації”.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримує постійні комунікації як з російськими, так і з українськими чиновниками в цьому процесі, щоб досягти припинення війни.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 20 березня заявив, що членство України у Північноатлантичному альянсі гарантувало б Україні безпеку. За його словами, РФ не наважилася б напасти.
- Раніше Володимир Зеленкський заявив, що є “компроміси”, на які Україна не може піти в переговорах з Путіним. І основне питання – територіальна цілісність України.
- 20 березня щонайменше півтори тисячі місцевих жителів Енергодару вийшли на акцію протесту, щоб затвердити в очах окупантів: Енергодар – це Україна. Російські військові робили спробу зупинити протестувальників.
- Борис Джонсон заявив, що Європа не може намагатися нормалізувати відносини з РФ, оскільки це буде помилкою. #Букви наводять розшифровку частини виступу прем’єр-міністра Великобританії на конференції Консервативної партії, яка стосується ситуації в Україні.