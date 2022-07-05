Попри запевнення турецької влади у тому, що вони не закуповують у РФ зерно, викрадене в Україні, журналісти проєкту "Схеми" знайшли докази зворотнього завдяки знімкам з супутників та відповідним документам.

Про це йдеться у матеріалі “Радіо Свободи”.

Викрадене українське зерно росіяни вивозять до окупованого Криму, звідки суднами доправляють до Туреччини. Під час таких рейсів російські судна вимикають радари, однак факт вивезення зерна у Туреччину фіксують супутники.

Окрім цього “Схеми” опублікували супровідні документи на зерно, яке імпортує Туреччина. У них мовиться, що походження зерна – “Крим, Росія”. Зерно дійсно завантажують у судна у тимчасово окупованому Криму, а точніше – у севастопольському порту “Авліта”. Однак до Криму росіяни привозять зерно з тимчасово окупованих території Херсонської та Запорізької областей.

На прикладі російського та сирійського суден журналісти показали, як балкери регулярно заходять у севастопольський порт, там завантажують зерно, після чого прибувають до Туреччини, де зерно вивантажують.

Коли судна входять до кримського порту, екіпаж вимикає радари, тому відстежити їх через системи моніторингу суден неможливо. Однак “сховатись” від супутника з космосу, який фіксує перебування та завантаження суден в “Авліті” неможливо.

Одне з суден, яке вивозить українське зерно до Туреччини – “Михайло Ненашев”, яке ходить під російським триколором. Судно здійснило три рейси з Криму до Туреччини.

Зокрема 15 квітня це судно було зафіксоване супутником Planet Labs біля “Авліти”. Під час перебування у кримському порту радари були вимкнені, однак системі офіційного моніторингу суден Marine Traffic вдалось зафіксувати, що до порту судно увійшло пустим.

Після трьох діб перебування у Криму, із порту “Михайло Ненашев” вийшов завантаженим. 22 квітня він причалив до турецького порту “Деріндже” і через чотири дні розвантажився.

Другий рейс “Михайло Ненашев” здійснив наприкінці травня. 25 травня він знаходився у кримському порту. 26 балкер вийшов у море та увімкнув радари, завдяки чому вдалось зафіксувати, що судно завантажне. 30 травня судно причалило до турецького порту “Іскендерун”.

Через тиждень російський балкер вийшов пустим з турецького порту, нібито взявши курс на якірну стоянку “Кавказ”, що у Керченській протоці. Після цього судно вимкнуло радари, однак супутник показав, що 14 червня “Михайло Ненашев” був у порту “Авліта”. Цього дня його трюми пустували, однак вже в наступні дні його завантажили зерном.

18 червня балкер увімкнув радари, коли увійшов у Керченську протоку, та взяв курс на Туреччину. 25 червня пришвартувався у приватному порту MMK Metalurji неподалік Іскендеруна. Тут його зафіксував журналіст Осман Пашаєв.

Друге судно, яке перевозило українське зерно до Туреччини – сирійський балкер “Finikia”. Вперше він з’явився у кримській “Авліті” 20 квітня, що зафіксували супутники.

На радарах сирійське судно з’явилось 21 квітня, коли вийшло у море завантаженим. 29 квітня воно причалило до турецького Немруту, де вивантажили зерно.

6 травня “Finikia” порожнім вийшов у Чорне море. 10 травня судно вимкнуло радари, проте 13 травня його супутником зафіксували в “Авліті”. Сирійський балкер завантажили зерном, яке він доставив до турецького порту “Іскендерун” 24 травня.

Окрім зафіксованих супутником фото, журналісти “Схем” також володіють документами, які підтверджують, що “Михайло Ненашев” та “Finikia” завантажувались зерном у севастопольському порту “Авліта”.

Більш того, у цих документах вказано, що зерно вивозили з “Криму, Росія”. Тобто, щонайменше у цих документах Туреччина визнає окупований Крим російською територією.

Журналісти “Схем” звернулись з цього приводу до посла України у Туреччині Василя Боднара.

“Ми працюємо з турецькою стороною. Але нам кажуть, що російські документи, які надаються для ввезення зерна в порт – вони є легальними і вони їх сприймають, як такі, що необхідні для того, щоб розвантажити судно в законний спосіб”, – прокоментував він.

За даними Міністерства аграрної політики України, зерна, яке вирощують на території Криму, вистачає лише для внутрішнього споживання, адже Україна не постачала на півострів воду для зрошення.

Водночас те, що з Криму вивозять вкрадене з України зерно, визнав так званий “голова” півострову Сергій Аксьонов.

У Туреччині раніше заявляли, що розслідують заяви про те, що РФ вивозить до турецьких портів викрадене зерно. Однак турецька влада наголосила, що “поки не виявила жодних таких поставок”.

“Туреччина не допустить незаконної торгівлі українським зерном чи будь-якою іншою продукцією з боку будь-якої країни, зокрема Росії. Ми також самі не приймемо такі товари. Насправді моніторинг дуже простий. І ви також можете його здійснювати. Для цього достатньо завантажити на гаджет додаток вартістю 5-6 доларів. Це дозволяє відстежувати судноплавство, отримувати інформацію про те, з яких портів виходять вантажні кораблі та про їх вантаж. Доступ до такої інформації може отримати кожен” – наголосив 23 червня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Всі знайдені факти, які свідчать про незаконне вивезення зерна з окупованих територій України Росією до Туреччини, “Схеми” виклали у запиті до МЗС Туреччини і чекають на відповідь.