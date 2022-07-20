Туреччина може змінити валюту у платежах за російські енергоносії, відмовившись від долара. Країн розглядає можливість оплати лірами.

Про це повідомило американське видання Bloomberg.

Видання навело слова анонімних турецьких посадовців, знайомих з цим питанням. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить з президентом РФ Володимиром Путіним альтернативну валюту для оплати імпортованих російських енергоресурсів. Питання порушать під час зустрічі у Тегерані.

За словами одного з чиновників, Анкара може використовувати турецькі ліри завдяки спеціальному механізму. Він дозволить заощаджувати свої валютні резерви. У відповідь Москва зможе використовувати їхню валюту для закупівель товарів та послуг у турецьких постачальників.

Співрозмовник зазначив, що рублі мають стати частиною будь-якої торгової угоди між РФ та Туреччиною.

“Росія залишається важливим джерелом постачання енергоресурсів для Туреччини. Вона забезпечила чверть імпорту сирої нафти в Туреччину та близько 45% закупівель природного газу минулого року, що дало Москві величезне позитивне сальдо у двосторонній торгівлі”, — пише видання.

Торік експорт Туреччини до Росії склав 6,5 мільярда доларів. Імпорт з РФ склав 29 мільярдів доларів. Крім того, російські туристи витрачають значні кошти на подорожі на середземноморському узбережжі Туреччини.