Туреччина погодилася надати Україні Bayraktar безоплатно. Раніше жителі Литви об'єдналися та зібрали на сучасний безпілотний апарат 4,7 мільйона доларів.

Про це повідомив Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

25 травня литовський телеведучий і засновник інтернет-мовника Laisves TV Андріус Тапінас оголосив про збір коштів на Bayraktar TB2. Безпілотний апарат планували передати на потреби Збройних сил України. Всього за три дні литовці зібрали майже 5 мільйонів доларів.

“Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася віддати Bayraktar, на який литовці збирали гроші, безоплатно! Це дивовижно!” — наголосив міністр.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022

На зібрані кошти країна придбає необхідні боєприпаси для БПЛА. Решту коштів скерують на підтримку Україні. Литовський міністр подякував Туреччині за рішення передати Bayraktar безоплатно.

Компанія Baykar, яка виробляє БПЛА, підтвердила про вищезазначені наміри. У компанії наголосили, що народ Литви з честю вирішив допомогти Україні, тому вони ухвалили рішення подарувати Bayraktar.

“Дізнавшись про це, Baykar безплатно подарує Литві Bayraktar TB2 і просить ці кошти передати Україні на гуманітарну допомогу”, — зазначили у компанії.

The people of Lithuania have honorably raised funds to buy a Bayraktar TB2 for Ukraine. Upon learning this, Baykar will gift a Bayraktar TB2 to Lithuania free of charge and asks those funds go to Ukraine for humanitarian aid. 🇹🇷🇺🇦🇱🇹@a_anusauskas@VSemeska@Lithuanian_MoD pic.twitter.com/3PjIyZiME5 — BAYKAR (@BaykarTech) June 2, 2022