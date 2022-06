Про це повідомив Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

25 травня литовський телеведучий і засновник інтернет-мовника Laisves TV Андріус Тапінас оголосив про збір коштів на Bayraktar TB2. Безпілотний апарат планували передати на потреби Збройних сил України. Всього за три дні литовці зібрали майже 5 мільйонів доларів.

“Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася віддати Bayraktar, на який литовці збирали гроші, безоплатно! Це дивовижно!” — наголосив міністр.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022