Про це повідомив Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

25 травня литовський телеведучий і засновник інтернет-мовника Laisves TV Андріус Тапінас оголосив про збір коштів на Bayraktar TB2. Безпілотний апарат планували передати на потреби Збройних сил України. Всього за три дні литовці зібрали майже 5 мільйонів доларів.

“Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася віддати Bayraktar, на який литовці збирали гроші, безоплатно! Це дивовижно!” — наголосив міністр.

На зібрані кошти країна придбає необхідні боєприпаси для БПЛА. Решту коштів скерують на підтримку Україні. Литовський міністр подякував Туреччині за рішення передати Bayraktar безоплатно.

Компанія Baykar, яка виробляє БПЛА, підтвердила про вищезазначені наміри. У компанії наголосили, що народ Литви з честю вирішив допомогти Україні, тому вони ухвалили рішення подарувати Bayraktar.

“Дізнавшись про це, Baykar безплатно подарує Литві Bayraktar TB2 і просить ці кошти передати Україні на гуманітарну допомогу”, — зазначили у компанії.