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Туреччина назвала законними вимоги РФ щодо скасування санкцій на російську сільгосппродукцію

У справі забезпечення безпеки кораблів РФ готова співпрацювати із Туреччиною, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Водночас Туреччина назвала законними вимоги РФ щодо скасування санкцій на російську сільгосппродукцію.

Середа, 8 червня 2022, 19:54
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Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Так, РФ висловила готовність гарантувати безпеку суден, що вивозять зерно із заблокованих портів України.

“Ми готові проводити та забезпечувати безпеку суден, які залишають українські порти та йдуть до проток, готові робити це у співпраці з турецькими нашими колегами”, – заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Анкарі.

Чавушоглу запросив Лаврова, аби обговорити можливість вивезення збіжжя з українських портів, заблокованих російською армією. Водночас Лавров стверджував на пресконференції, що зерно з України неможливо вивезти, тому що “українська сторона сама замінувала порти, побоюючись нападу РФ з моря”. За його словами, у разі розмінування коридорів для проходження суден із продовольством РФ “гарантує”, що не використовуватиме їх для ведення бойових дій проти України.

Своєю чергою глава МЗС Туреччини назвав законною вимогу РФ про скасування санкцій проти російської сільгосппродукції, введених через російське вторгнення в Україну.

“Цілком законно в обмін на згоду пропускати вантажі із зерном та соняшниковою олією з України на світовий ринок домагатися усунення перешкод для російського експорту продовольства. Вважаємо, що це було б справедливо”, – зазначив Чавушоглу.

Це вже другий візит Лаврова до Туреччини від початку повномасштабної війни в Україні. На початку березня у межах посередницьких зусиль Туреччини він зустрічався в Анталії з Чавушоглу та головою МЗС України Дмитром Кулебою. Туреччина постачає Україні бойові безпілотники, але прагне підтримувати нейтралітет у відносинах із РФ, від якої залежить у сфері постачання енергоносіїв та зерна.

Туреччина на прохання ООН запропонувала ескортувати морські конвої із зерном з українських портів, попри морські міни, які були виявлені й неподалік її узбережжя. Натомість Туреччина за погодженням з Києвом отримає зерно за ціною на 25% нижче за світову.

МЗС України також зреагувало на заяву з приводу вимоги РФ про розмінування портів.

“З огляду на недавній ракетний удар РФ по зерновому терміналу в Миколаєві, не можемо виключати плани РФ скористатися таким коридором для нападу на Одесу та на південь України. Саме тому необхідні дієві гарантії безпеки для відновлення судноплавства. Такі гарантії мають бути надані шляхом постачання Україні відповідної зброї для захисту узбережжя від загроз з моря та шляхом залучення військово-морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря”, – йдеться у заяві МЗС України.

У повідомленні також наголосили, що Україна цінує зусилля Туреччини, спрямовані на розблокування українських портів, проте наразі жодних домовленостей про це поки що немає.

Теги: блокування портів, домовленості, переговори, російсько-українська війна, Туреччина

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