Про це повідомила російська служба BBC.
Анкара так і не дозволила російським кораблям перетнути протоку.
У неділю, 6 листопада, у Сінгапурській протоці було помічено “Варяг” та великий протичовновий корабель “Адмирал Трибуц” тихоокеанського флоту РФ. Вони прямували до місця свого базування у Владивостоку.
Андрій Клименко, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, написав, що судна стояли у Середземному морі з 2 лютого. Майже з початку 2022 року вони готувалися до перекидання в Чорне море, щоб атакувати українську територію.
- 6 жовтня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед них не було жодного носія крилатих ракет “калібр”.