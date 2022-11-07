Про це повідомила російська служба BBC.

Анкара так і не дозволила російським кораблям перетнути протоку.

У неділю, 6 листопада, у Сінгапурській протоці було помічено “Варяг” та великий протичовновий корабель “Адмирал Трибуц” тихоокеанського флоту РФ. Вони прямували до місця свого базування у Владивостоку.

Андрій Клименко, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, написав, що судна стояли у Середземному морі з 2 лютого. Майже з початку 2022 року вони готувалися до перекидання в Чорне море, щоб атакувати українську територію.