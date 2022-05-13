Президент Туреччини Реджеп Ердоган зауважив, що його країна не вітатиме приєднання Швеції чи Фінляндії до НАТО.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Ердоган наголосив, що наразі Туреччина уважно стежить за ситуацією. Однак країна не може позитивно оцінювати плани Швеції чи Фінляндії щодо вступу до НАТО.

На думку турецького лідера, скандинавські країни є “гостьовим будинком для терористичних організацій”. Ердоган зауважив, що Туреччина може використати свій статус члена Альянсу задля накладення вето на рішення про приймання зазначених держав до НАТО.

Коментар Ердогана щодо “терористичних організацій” стосується “Робітничої партії Курдистану” (PKK). Саме її Анкара вважає терористичною організацією.

Слід зазначити, що Туреччина є членом НАТО з 1952 року. Однак нещодавно країна вирішила відмовитися від запланованих у травні військових навчань НАТО в Афінах через розбіжності з Грецією.