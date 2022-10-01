Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Туреччини.

У МЗС зазначили, що Туреччина не визнала анексію Криму Росією на нелегітимному “референдумі” у 2014 році, і щоразу наголошувала на своїй твердій підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.

“Відповідно до цієї позиції, яку ми зайняли у 2014 році, ми відкидаємо рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України”, – наголосили у відомстві.

У заяві зазначили, що Туреччина не може прийняти рішення щодо анексії територій України, яке є грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права. Зокрема у МЗС зауважили, що Туреччина підтримує завершення широкомасштабної війни на основі справедливого миру шляхом переговорів.

Варто зазначити, що раніше речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Анкара не визнаватиме результати псевдореферендумів, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України.

“Ми не вважаємо спроби одностороннього референдуму коректними. Раніше ми не визнали кримський референдум 2014 року і його результат, наша позиція щодо таких референдумів чітка. Ми визнаємо територіальну цілісність українського народу та України й заявляємо, що ми стоїмо на боці України”, – сказав Ібрагім Калін.

Також він зазначив, що Туреччина докладає щирих зусиль для припинення повномасштабної війни в України й наголосив, що необхідно більше таких ініціатив, як про відвантаження зерна.

Нагадаємо, що 30 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.