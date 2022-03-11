Туреччина переносить своє посольство в Києві до Чернівців на тлі повідомлень про запланований російський напад на столицю України.

Про це повідомляє National Post з посиланням на речника МЗС Туреччини Танджу Білгіча.

Член НАТО Туреччина, яка має морський кордон з Росією та Україною в Чорному морі та має добрі зв’язки з обома, одна з останніх країн, які досі діють у своїх дипломатичних представництвах в Україні.

Також наразі Анкара працює над евакуацією своїх громадян, які застрягли внаслідок бойових дій по всій Україні.

Варто зазначити, що сьогодні на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган наголосив, що недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Кримського півострова призвела до повномасштабної російсько-української війни.