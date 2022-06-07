Туреччина планує купувати зерно з України зі знижкою більш ніж у 25%

Про це повідомила газета Yeni Safak.
Україна з Туреччиною досягли домовленості щодо знижки. Країни зіштовхнулися з тим, щоб Анкара виступила посередником в процесі експорту продукції та питанні безпеки.
Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіта Кірішчі заявив, що цього тижня відбудуться дві важливі зустрічі стосовно постачання українського зерна. У Стамбулі зустрінуться представники України, Туреччини, РФ та ООН щодо створення центра спостереження за перевезенням морем українського зерна. Іншу зустріч організують з главою російського МЗС Сергієм Лавровим стосовно створення “зернового коридору”.
Зазначимо, що раніше РФ та Туреччина обговорювали попередні домовленості щодо розблокування експорту сільськогосподарської продукції через Чорне море. Проте країни не погоджували свої плани з Україною, що підтвердив президент Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, що 8 червня голова МЗС РФ відправиться до Туреччини на перемовини щодо деблокади постачання українського продовольства морським шляхом. Однак у Держдепі США не покладають великих сподівань на цю зустріч.
- Москва намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Кремль має намір скористатися тим, що спровокував продовольчу кризу.
- Відомо, що нещодавно відбулась зустріч президента РФ Володимира Путіна та очільника Африканського союзу і президента Сенегалу Макі Салла, на якій вони обговорили питання продовольчої безпеки.
- Раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер вважає, що Захід повинен перевірити щирість намірів президента РФ Володимира Путіна, який заявив, що готовий випустити судна з українським зерном з заблокованих портів.
- Окрім цього посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина купує зерно, яке росіяни викрали у тимчасово окупованих українських регіонах.