Туреччина планує купувати зерно з України зі знижкою більш ніж у 25%

Україна з Туреччиною досягли домовленості щодо знижки. Країни зіштовхнулися з тим, щоб Анкара виступила посередником в процесі експорту продукції та питанні безпеки.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіта Кірішчі заявив, що цього тижня відбудуться дві важливі зустрічі стосовно постачання українського зерна. У Стамбулі зустрінуться представники України, Туреччини, РФ та ООН щодо створення центра спостереження за перевезенням морем українського зерна. Іншу зустріч організують з главою російського МЗС Сергієм Лавровим стосовно створення “зернового коридору”.

Зазначимо, що раніше РФ та Туреччина обговорювали попередні домовленості щодо розблокування експорту сільськогосподарської продукції через Чорне море. Проте країни не погоджували свої плани з Україною, що підтвердив президент Володимир Зеленський.