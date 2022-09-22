Про це повідомило Bloomberg.
За словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, Туреччина прагне поділитися газом з європейськими сусідами. Країна готова співпрацювати у постачанні американського газу до країн регіону.
“Ми хочемо збільшити постачання газу, який ми купуємо в США, на більш вигідних умовах у майбутній період”, – заявив Ердоган.
В останні роки Вашингтон та Анкара мали напружені відносини, які нині намагаються врегулювати. Серед причин була купівля Туреччиною російської системи протиракетної оборони С-400.
Туреччина є транзитною країною, яка постачає газ Трансанатолійським газопроводом з Азербайджану. Він простягається до Греції, де з’єднується з іншим трубопроводом, який веде до Італії. Анкара імпортує газ із Росії, Азербайджану, Алжиру та США.
США стали найбільшим постачальником СПГ до Туреччини. Щорічно Анкара імпортує близько 60 мільярдів кубометрів газу.
Ердоган запропонував Вашингтону скасувати додаткові тарифи на турецьку сталь та алюміній. Їх запровадили ще за часів правління Дональда Трампа. Крім того, турецький лідер закликав усунути перешкоди для торгівлі зброєю.
- У серпні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що під час зустрічі з Володимиром Путіним домовився про часткову оплату за російський газ у рублях.
- США та Європейський Союз і надалі тиснуть на Туреччину, аби боротися з ухиленням від санкцій проти РФ, непокоячись, що банківський сектор держави підтримує незаконне фінансування.
- Росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревана. Їх придбали одразу після виступу президента РФ Володимира Путіна щодо часткової мобілізації.
- Згідно з домовленістю з Туреччиною, п’ятеро звільнених з російського полону бойових командирів перебуватимуть під особистою протекцією президента країни Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни.