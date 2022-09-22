У Туреччині заявили про бажання збільшити імпорт зрідженого газу з США. Закупівлі мають бути на вигідніших умовах.

Про це повідомило Bloomberg.

За словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, Туреччина прагне поділитися газом з європейськими сусідами. Країна готова співпрацювати у постачанні американського газу до країн регіону.

“Ми хочемо збільшити постачання газу, який ми купуємо в США, на більш вигідних умовах у майбутній період”, – заявив Ердоган.

В останні роки Вашингтон та Анкара мали напружені відносини, які нині намагаються врегулювати. Серед причин була купівля Туреччиною російської системи протиракетної оборони С-400.

Туреччина є транзитною країною, яка постачає газ Трансанатолійським газопроводом з Азербайджану. Він простягається до Греції, де з’єднується з іншим трубопроводом, який веде до Італії. Анкара імпортує газ із Росії, Азербайджану, Алжиру та США.

США стали найбільшим постачальником СПГ до Туреччини. Щорічно Анкара імпортує близько 60 мільярдів кубометрів газу.

Ердоган запропонував Вашингтону скасувати додаткові тарифи на турецьку сталь та алюміній. Їх запровадили ще за часів правління Дональда Трампа. Крім того, турецький лідер закликав усунути перешкоди для торгівлі зброєю.