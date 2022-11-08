Туреччина стала частково платити за російський газ в рублях. Частка платежів у російській валюті збільшиться найближчими місяцями.

Про це повідомило Reuters.

Росія просить покупців розраховуватися в рублях за придбання своїх енергоносіїв. Країна-агресор має намір зміцнити свою валюту. Анкара також намагається стимулювати торгівлю за допомогою ліри, яка постраждала від “неортодоксальної грошово-кредитної політики”.

Країни домовилися про початок рублевих розрахунків за постачання природного газу у вересні.

Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез казав, що їхня країна розробить дорожню карту до кінця цього року. Крім того, Анкара може провести конференцію для постачальників і покупців. До цього президент Росії Володимир Путін запропонував створити газовий хаб у Туреччині.

“Ми могли б організувати міжнародну газову конференцію, можливо, в січні або лютому, щоб зібрати разом постачальників газу і країн-імпортерів, щоб почути їхню думку, і ми будемо діяти відповідно до цього”, — заявляв Донмез.

Також Путін пропонував, щоб Туреччина стала базою для постачання газу як альтернативний маршрут після витоків на “Північних потоках”. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган був згоден з цією ідеєю.