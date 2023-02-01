Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що позитивно ставиться до заявки Фінляндії на членство в НАТО, але не підтримує заявку Швеції.

Про це повідомляє Reuters.

“Наша позиція щодо Фінляндії є позитивною, але вона не є позитивною щодо Швеції. Швеції не варто намагатися на цьому етапі. Ми не скажемо “так” їхній заявці на вступ до НАТО, доки вони дозволяють спалювати Коран”, – сказав Ердоган щодо заявок двох країн на вступ до НАТО під час виступу перед депутатами від Партії справедливості та розвитку в парламенті.

Швеція та Фінляндія минулого року подали заявку на приєднання до трансатлантичного пакту про оборону після того, як Росія здійснила широкомасштабне в Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини та з того часу намагалися заручитися її підтримкою.

Анкара хоче, щоб Гельсінкі та Стокгольм, зокрема, зайняли більш жорстку позицію проти Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Туреччина та Європейський Союз вважають терористичною групою, а також іншої групи, яку вона звинувачує у спробі державного перевороту у 2016 році.

Три країни досягли згоди щодо подальших дій у Мадриді в червні минулого року, але Анкара зупинила переговори минулого місяця через зростання напруженості після протестів у Стокгольмі, під час яких ультраправий данський політик спалив копію мусульманської священної книги “Коран”.

Міністр закордонних справ Швеції заявив, що щодо свободи слова не може бути компромісу, але Швеція продовжуватиме виконувати Мадридську угоду.

“Цілком зрозуміло, що необхідно для того, щоб Швеція стала членом НАТО, а саме, щоб ми відповідали вимогам, які присутні в тристоронній угоді. Релігія не є частиною угоди”, – сказав очільник МЗС Швеції.

Зазначимо, що 29 січня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО раніше за Швецію, на тлі зростаючої напруженості зі Стокгольмом. Ердоган застеріг, що Фінляндія не повинна робити такої ж помилки, як Швеція.

“Ми можемо передати Фінляндії інше повідомлення щодо їхньої заявки на вступ до НАТО, і Швеція буде шокована, коли побачить наше повідомлення”, – наголосив він.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО. Для приєднання їм потрібна згода всіх країн-членів. Туреччина та Угорщина ще мають ратифікувати членство північних країн.

Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна хоче відновити діалог з НАТО і Туреччиною після того, як Анкара на невизначений термін відклала тристоронні переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їх членства в альянсі.

Зауважимо, Туреччина відклала головну зустріч зі Швецією та Фінляндією, яка мала на меті залагодити розбіжності щодо їхніх пропозицій приєднатися до Організації Північноатлантичного договору, що посилило протистояння відносно розширення альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.