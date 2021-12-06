Турецький уряд стверджує, що домовленість про забезпечення України бойовими дронами Bayraktar не має нічого спільного із загостренням конфлікту у регіоні.

Про це заявив голова департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір у виданні Hürriyet.

“Постачання турецьким урядом бойових дронів Україні не пов‘язано зі збільшенням напруги у регіоні”, – заявив Демір.

На цей час, за словами турецького чиновника, Туреччина не постачає дрони Україні через збільшення напруги, а домовленості було підписано з Україною задовго до нинішніх подій.

Враховуючи це, неправильно стверджувати, що Туреччина постачає Україні “Байрактари” у зв‘язку зі зростанням напруги.