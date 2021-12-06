Про це заявив голова департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір у виданні Hürriyet.
“Постачання турецьким урядом бойових дронів Україні не пов‘язано зі збільшенням напруги у регіоні”, – заявив Демір.
На цей час, за словами турецького чиновника, Туреччина не постачає дрони Україні через збільшення напруги, а домовленості було підписано з Україною задовго до нинішніх подій.
Враховуючи це, неправильно стверджувати, що Туреччина постачає Україні “Байрактари” у зв‘язку зі зростанням напруги.
- Нагадаємо, в Повітряних силах ЗСУ заявляють, що турецькі бойові безпілотники Bayraktar TB2 скоро стануть на озброєння.
- Раніше, Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром українська морська авіація отримає турецькі безпілотники Bayraktar.
- Міністерство закордонних справ Туреччини закликало Україну відмовитися від словосполучення “турецький Bayraktar” при згадуванні ударно-розвідувальних безпілотників, закуплених для Збройних сил України.