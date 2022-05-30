30 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним запропонував провести переговори між РФ, Україною та Організацією Об'єднаних Націй у Стамбулі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Ердоган наголосив на “необхідності кроків, які мінімізують негативні наслідки війни” та якнайшвидше відновлять мир між РФ та Україною.

“Президент Ердоган заявив, що він готовий зустрітися з Росією, Україною та ООН у Стамбулі та взяти на себе роль у можливому механізмі спостереження, якщо обидві сторони погодяться в принципі”, – йдеться у звіті.

Востаннє російська та українська делегації зустрічалися на переговорах у Стамбулі 29 березня.