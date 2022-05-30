Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Ердоган наголосив на “необхідності кроків, які мінімізують негативні наслідки війни” та якнайшвидше відновлять мир між РФ та Україною.
“Президент Ердоган заявив, що він готовий зустрітися з Росією, Україною та ООН у Стамбулі та взяти на себе роль у можливому механізмі спостереження, якщо обидві сторони погодяться в принципі”, – йдеться у звіті.
Востаннє російська та українська делегації зустрічалися на переговорах у Стамбулі 29 березня.
- Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що його країна не збирається припиняти відносин з РФ. Туреччина імпортує з РФ 50% необхідного їй газу, тому партнерство для них є “стратегічно важливим”.
- Водночас Туреччина запропонувала провести морську евакуацію поранених бійців, які перебували на “Азовсталі”, проте РФ не погодилась.
- Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час партійних зборів в Анталії 20 березня заявив, що Туреччина хоче визнання незалежності України та наполегливо працює для досягнення миру.