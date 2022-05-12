Про це йдеться у зверненні родин військовослужбовців Маріупольського гарнізону щодо процедури екстракції.
Наприкінці квітня Джемілєв отримав звернення командира “Азова” до Президента Ердогана. Його відразу переклали турецькою мовою і передали лідеру Туреччини.
“Маріуполь — наш біль і гордість. Вклад воїнів — захисників Маріуполя в нашу незалежність просто неоціненний. Вони виконали свій обов’язок, але зараз їх треба рятувати. Я отримав листа від командира “Азова” до Президента Ердогана. Ми відразу переклали його турецькою і відправили лідеру Туреччини”, — розповів він.
Тиждень тому в Україні перебував радник Ердогана. Він розповів, що Ердоган двічі розмовляв з Путіним. І запропонував скерувати корабель в порт Бердянська, оскільки порт у Маріуполі заміновано, спільно з турецькими спостерігачами, й турецька сторона буде гарантом того, що ці бійці до кінця війни будуть гостями Туреччини. Проте окупанти сказали, що випустять лише мирних жителів, а військові мають здатися у полон. Джемілєв наголосив, що зараз триває пошук варіантів порятунку бійців.
Водночас Євгеній Сухарников, батько бійця “Азова”, заявив що його син дуже рідко виходить на зв’язок, щоб сповістити, що він живий і що кільце навколо заводу “Азовсталь” звужується.
“Мій син також на “Азовсталі” у пеклі. Вони прямо зараз тримають оборону. Це не просто війна, це бійня. Ми вимагаємо екстракції наших бійців разом з пораненими й полеглими побратимами. Є світова практика. Бійці вилучаються у третю країну, нейтральну. Ми наполягаємо на такому рішенні. Ми запустили петицію із запуском процедури екстракції. Наразі вона набрала півтора мільйона голосів”, — зауважив він.
Сухарников також звернувся до президента Ердогана: “врятуйте наший бійців”.
“Ми розуміємо всі ризики, але це наш єдиний шанс. Або ми ризикуємо, або дивимось всім світом, як їх там вбивають”, — сказав батько бійця.
Наталія Зарицька, дружина бійця полку “Азов” закликала всі світові спільноти, всі країни світу врятувати військових.
“Росія чіпляє ярлик неонацистів нашим бійцям і під цим приводом намагається знищити наших рідних. Часу немає. Якщо світ дозволив виростити такого монстра, як Путін, то має взяти на себе відповідальність за його знищення”, — констатувала Зарицька, звернувшись до Ердогана із закликом врятувати солдатів.
Вона наголосила, що спільно з іншими родинами вони надсилали листи з проханням допомогти до всіх можливих посольств, міжнародних організацій та проводили акції протесту.
“Я отримала повідомлення від чоловіка, що “Червоний хрест” і ООН цікавилися лише цивільними. І мій чоловік запитує: “невже ми, бійці, відпрацьований матеріал? Ми допомагали й підтримували цивільних, рятували їх, ділилися продуктами. Невже ми ніхто”, — розповіла дружина військового.
- Нагадаємо, Сергій Волина звернувся до української влади із закликом терміново деблокувати Маріуполь, адже ситуація у місті – критична.
- Боєць 2-го батальйону полку “Азов” закликав міжнародну спільноту допомогти пораненим військовослужбовцям, котрі перебувають на заводі «Азовсталь» у заблокованому місті Маріуполь.
- Петиція до Генеральної асамблеї ООН набрала понад один мільйон підписів. ООН закликали провести процедуру extraction для українських захисників, заблокованих на маріупольській “Азовсталі”.
- 11 травня Папа Римський Франциск зустрівся з дружинами двох українських військових, які тримають оборону на оточеному маріупольському металургійному заводі “Азовсталь”.