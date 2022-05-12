Про це йдеться у зверненні родин військовослужбовців Маріупольського гарнізону щодо процедури екстракції.

Наприкінці квітня Джемілєв отримав звернення командира “Азова” до Президента Ердогана. Його відразу переклали турецькою мовою і передали лідеру Туреччини.

“Маріуполь — наш біль і гордість. Вклад воїнів — захисників Маріуполя в нашу незалежність просто неоціненний. Вони виконали свій обов’язок, але зараз їх треба рятувати. Я отримав листа від командира “Азова” до Президента Ердогана. Ми відразу переклали його турецькою і відправили лідеру Туреччини”, — розповів він.

Тиждень тому в Україні перебував радник Ердогана. Він розповів, що Ердоган двічі розмовляв з Путіним. І запропонував скерувати корабель в порт Бердянська, оскільки порт у Маріуполі заміновано, спільно з турецькими спостерігачами, й турецька сторона буде гарантом того, що ці бійці до кінця війни будуть гостями Туреччини. Проте окупанти сказали, що випустять лише мирних жителів, а військові мають здатися у полон. Джемілєв наголосив, що зараз триває пошук варіантів порятунку бійців.

Водночас Євгеній Сухарников, батько бійця “Азова”, заявив що його син дуже рідко виходить на зв’язок, щоб сповістити, що він живий і що кільце навколо заводу “Азовсталь” звужується.

“Мій син також на “Азовсталі” у пеклі. Вони прямо зараз тримають оборону. Це не просто війна, це бійня. Ми вимагаємо екстракції наших бійців разом з пораненими й полеглими побратимами. Є світова практика. Бійці вилучаються у третю країну, нейтральну. Ми наполягаємо на такому рішенні. Ми запустили петицію із запуском процедури екстракції. Наразі вона набрала півтора мільйона голосів”, — зауважив він.

Сухарников також звернувся до президента Ердогана: “врятуйте наший бійців”.

“Ми розуміємо всі ризики, але це наш єдиний шанс. Або ми ризикуємо, або дивимось всім світом, як їх там вбивають”, — сказав батько бійця.

Наталія Зарицька, дружина бійця полку “Азов” закликала всі світові спільноти, всі країни світу врятувати військових.

“Росія чіпляє ярлик неонацистів нашим бійцям і під цим приводом намагається знищити наших рідних. Часу немає. Якщо світ дозволив виростити такого монстра, як Путін, то має взяти на себе відповідальність за його знищення”, — констатувала Зарицька, звернувшись до Ердогана із закликом врятувати солдатів.

Вона наголосила, що спільно з іншими родинами вони надсилали листи з проханням допомогти до всіх можливих посольств, міжнародних організацій та проводили акції протесту.