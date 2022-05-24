Турецькі офіційні особи зустрінуться з делегаціями Швеції та Фінляндії задля обговорення вступу країн до НАТО.

Про це повідомило британське видання The Guardian із посиланням на Міністерство закордонних справ Туреччини.

Зазначається, що раніше міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив про відправку його країною та Швецією делегацій до Анкари задля обговорення позицій сторін щодо вступу країн до НАТО.

МЗС Туреччини підтвердило зустріч турецьких офіційних осіб із делегаціями. Вона відбудеться в середу, 25 травня. При цьому раніше турецький лідер Реджеп Ердоган заявляв, що Анкара не вітатиме представників країн на переговорах

Відомо, що Ердоган у суботу, 21 травня, провів окремі телефонні розмови з лідерами Фінляндії та Швеції, під час яких було обговорено занепокоєння турецького лідера.

Анкара наполягає на тому, що вищезазначені країни приховують людей, пов’язаних із Робітничою партією Курдистану (PKK), яку Туреччина вважає терористичною, а також послідовників Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту 2016 року.