Туреччина припиняє постачання в РФ підсанкційних товарів після заклику США

Про це повідомляють росЗМІ.
Учасники ринку зауважують, що зупинка транзиту стала несподіванкою для бізнесу РФ. Інформація про скасування вже раніше узгоджених букінгів вильотів почали надходити з 8 березня
Сказали, що причина у тому, що транзитні для Туреччини вантажі більше не відправляють до Росії”, – заявив гендиректор компанії “Оптімалог” Георгій Властопуло.
Він підтвердив, що система справді все блокує.
Комерційна директорка Transasia Logistics Валерія Савенкова також повідомила, що система оформлення транзитних і експортних документів на РФ в Туреччині не працює.
Водночас офіційних наказів та постанов влада Туреччини не публікувала.
Наразі дехто з учасників ринку пов’язує зупинку ситуацію з нещодавнім візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Туреччини.
Раніше стало відомо, що Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та G7, щоб забезпечити важливі напівпровідники та інші технології для продовження війни в Україні.
- Західні союзники підштовхують Об’єднані Арабські Емірати до припинення експорту найважливіших товарів до Росії, щоб позбавити російську армію можливості продовжувати війну проти України.
- Попри санкції, російські авіаперевізники продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus і Boeing. До повномасштабного вторгнення в Україну вони використовували 544 таких літаки.
- Російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою “Аерофлот”, розбирають літаки, щоб забезпечити запчастини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через санкції Заходу.
- У США вимагають, аби Туреччина перестала приймати літаки американського виробництва, які після широкомасштабного вторгнення в Україну привласнила собі Росія. Американські чиновники попередили про ризики для турецьких громадян.