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Туреччина припиняє постачання в РФ підсанкційних товарів після заклику США

Туреччина зупинила транзит вантажів до РФ, які відправлялися зокрема каналами паралельного імпорту. Тож зараз РФ може втратити найбільший хаб для обходу західних санкцій

Четвер, 9 березня 2023, 22:44
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Про це повідомляють росЗМІ.

Учасники ринку зауважують, що зупинка транзиту стала несподіванкою для бізнесу РФ. Інформація про скасування вже раніше узгоджених букінгів вильотів почали надходити з 8 березня

Сказали, що причина у тому, що транзитні для Туреччини вантажі більше не відправляють до Росії”, – заявив гендиректор компанії “Оптімалог” Георгій Властопуло.

Він підтвердив, що система справді все блокує.

Комерційна директорка Transasia Logistics Валерія Савенкова також повідомила, що система оформлення транзитних і експортних документів на РФ в Туреччині не працює.

Водночас офіційних наказів та постанов влада Туреччини не публікувала.

Наразі дехто з учасників ринку пов’язує зупинку ситуацію з нещодавнім візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Туреччини.

Раніше стало відомо, що Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та G7, щоб забезпечити важливі напівпровідники та інші технології для продовження війни в Україні.

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