Сьогодні, 17 березня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його держава ратифікує протокол про приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу окремо від Швеції.

Про це повідомляє Yle.

За словами турецького президента, Фінляндія вжила всіх заходів, необхідних для отримання членства. Тож схвалення її вступу до НАТО може бути винесено на голосування парламенту.

Натомість, як зауважив Ердоган, перемовини зі Швецією продовжаться. Попри це, він сказав, що Туреччина дотримується політики “відкритих дверей” Альянсу.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія у 2022 році подали заявки на приєднання до НАТО після повномасштабного вторгнення РФ на Україну. Однак, наразилися на певні заперечення та вимоги з боку Туреччини.

Ердоган заявив, що Швеція та Фінляндія повинні депортувати або екстрадувати до Туреччини до 130 “терористів”, перш ніж турецький парламент схвалить їхні заявки на вступ до НАТО.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що впевнений: Туреччина схвалить заявку країни на вступ до військового альянсу НАТО. Проте Швеція не може виконати всі умови, які Анкара поставила умовою її підтримки.