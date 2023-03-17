Про це повідомляє Yle.
За словами турецького президента, Фінляндія вжила всіх заходів, необхідних для отримання членства. Тож схвалення її вступу до НАТО може бути винесено на голосування парламенту.
Натомість, як зауважив Ердоган, перемовини зі Швецією продовжаться. Попри це, він сказав, що Туреччина дотримується політики “відкритих дверей” Альянсу.
Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія у 2022 році подали заявки на приєднання до НАТО після повномасштабного вторгнення РФ на Україну. Однак, наразилися на певні заперечення та вимоги з боку Туреччини.
Ердоган заявив, що Швеція та Фінляндія повинні депортувати або екстрадувати до Туреччини до 130 “терористів”, перш ніж турецький парламент схвалить їхні заявки на вступ до НАТО.
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що впевнений: Туреччина схвалить заявку країни на вступ до військового альянсу НАТО. Проте Швеція не може виконати всі умови, які Анкара поставила умовою її підтримки.
- Туреччина зупинила переговори на початку 2023 року через зростання напруженості після протестів у Стокгольмі, під час яких ультраправий данський політик спалив копію мусульманської священної книги “Коран”.
- Після цього Туреччина відклала головну зустріч зі Швецією та Фінляндією, яка мала на меті залагодити розбіжності щодо їхніх пропозицій приєднатися до Організації Північноатлантичного договору, що посилило протистояння відносно розширення альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- 29 січня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО раніше за Швецію, на тлі зростаючої напруженості зі Стокгольмом. Ердоган застеріг, що Фінляндія не повинна робити такої ж помилки, як Швеція.