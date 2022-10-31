Туреччина сповнена рішучості зберегти зернову угоду – Ердоган

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, на його думку, Москва планувала зірвати “зернову угоду” заздалегідь. Він сказав, що у Кремлі давно вирішили влаштувати “голодні ігри”, а заявами про атаки намагається виправдати своє рішення.

Попри вихід РФ з “зернової угоди”, ООН, Україна та Туреччина погодили вихід 12 суден з портів Одеської області, водночас про рішення повідомили РФ. Всього вивезли 355 тисяч тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.