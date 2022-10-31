Туреччина сповнена рішучості зберегти зернову угоду – Ердоган

Про це інформує CNN.
Третина пшениці у світі виробляється РФ та Україною. Туреччина докладе максимум зусиль, аби доставити цю пшеницю в країни, яким загрожує голод, зазначив Ердоган.
“Ми дали світові 9,3 мільйона тонн української пшениці та допомогли відносно послабити продовольчу кризу, створивши Спільний координаційний центр. Хоча РФ вагається в цьому відношенні, оскільки їй не надано такого ж сприяння, ми продовжуватимемо наші зусилля з рішучістю на служінні людству”, – додав він.
У РФ заявили про припинення участі в “зерновій угоді” 29 жовтня. У Кремлі звинуватили Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, на його думку, Москва планувала зірвати “зернову угоду” заздалегідь. Він сказав, що у Кремлі давно вирішили влаштувати “голодні ігри”, а заявами про атаки намагається виправдати своє рішення.
Попри вихід РФ з “зернової угоди”, ООН, Україна та Туреччина погодили вихід 12 суден з портів Одеської області, водночас про рішення повідомили РФ. Всього вивезли 355 тисяч тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
- Раніше речник президента України Сергій Нікіфоров заявив, шо Україна очікуватиме на реакцію Туреччини та ООН щодо російської заяви про припинення угоди.
- Європейський Союз закликав РФ переглянути рішення щодо “зернової угоди”. Раніше Москва вирішила зупинити участь в угоді щодо вивезення українського зерна.
- Сполучені Штати звинуватили РФ у використанні “продовольчої зброї” після того, як Москва оголосила, що негайно призупиняє виконання укладеної за посередництва ООН “зернової угоди”.
- В Європейському Союзі почали опрацьовувати сухопутний маршрут для експорту українського зерна. До цього долучилися Франція з іншими колегами з ЄС.