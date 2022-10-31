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Туреччина сповнена рішучості зберегти зернову угоду – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара сповнена рішучості спробувати зберегти чорноморську зернову ініціативу, попри вихід Москви з угоди.

Понеділок, 31 жовтня 2022, 17:54
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Про це інформує CNN.

Третина пшениці у світі виробляється РФ та Україною. Туреччина докладе максимум зусиль, аби доставити цю пшеницю в країни, яким загрожує голод, зазначив Ердоган.

“Ми дали світові 9,3 мільйона тонн української пшениці та допомогли відносно послабити продовольчу кризу, створивши Спільний координаційний центр. Хоча РФ вагається в цьому відношенні, оскільки їй не надано такого ж сприяння, ми продовжуватимемо наші зусилля з рішучістю на служінні людству”, – додав він.

У РФ заявили про припинення участі в “зерновій угоді” 29 жовтня. У Кремлі звинуватили Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, на його думку, Москва планувала зірвати “зернову угоду” заздалегідь. Він сказав, що у Кремлі давно вирішили влаштувати “голодні ігри”, а заявами про атаки намагається виправдати своє рішення.

Попри вихід РФ з “зернової угоди”, ООН, Україна та Туреччина погодили вихід 12 суден з портів Одеської області, водночас про рішення повідомили РФ. Всього вивезли 355 тисяч тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Теги: зернова угода, зерновий шантаж рф, позиція Ердогана, продовольчий шантаж рф, Туреччина

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