Туреччина та Єгипет призначили послів для відновлення дипломатичних відносин між двома країнами на найвищому рівні.

Джерело: Aljazeera

У спільній заяві міністерства закордонних справ Туреччини, оприлюдненій у вівторок, 4 липня, Каїр і Анкара заявили, що Туреччина висунула Саліха Мутлу Сена своїм послом у Каїрі, а Єгипет, своєю чергою, призначив Амра Ельхамамі своїм послом в Анкарі.

“Підвищення рівня дипломатичних відносин між двома країнами реалізовано відповідно до рішення, прийнятого президентами двох країн”, – йдеться в повідомленні.

“Цей крок спрямований на нормалізацію відносин між двома країнами та відображає взаємне бажання покращити двосторонні відносини в інтересах народів Туреччини та Єгипту”.