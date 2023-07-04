Джерело: Aljazeera
У спільній заяві міністерства закордонних справ Туреччини, оприлюдненій у вівторок, 4 липня, Каїр і Анкара заявили, що Туреччина висунула Саліха Мутлу Сена своїм послом у Каїрі, а Єгипет, своєю чергою, призначив Амра Ельхамамі своїм послом в Анкарі.
“Підвищення рівня дипломатичних відносин між двома країнами реалізовано відповідно до рішення, прийнятого президентами двох країн”, – йдеться в повідомленні.
“Цей крок спрямований на нормалізацію відносин між двома країнами та відображає взаємне бажання покращити двосторонні відносини в інтересах народів Туреччини та Єгипту”.
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