Туреччина намагається домовитися з Росією та Україною про відкриття коридору через турецьку протоку Босфор для експорту зерна з України.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Через вторгнення Росії в Україну Чорноморські порти України були заблоковані. І тому понад 20 мільйонів тонн зерна залишилося в бункерах”, – йдеться у повідомленні.

На Росію та Україну припадає майже третина світового постачання пшениці, а відсутність експорту з України сприяє зростанню глобальної продовольчої кризи.

“Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною щодо експорту зерна з України”, – заявив чиновник на умовах анонімності.

Також він зазначив, що з відкриттям коридору з Туреччини з’явився б попит на це зерно для постачання на цільові ринки. Переговори щодо цього все ще тривають.

Нагадаємо, що у середу заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва готова надати коридор для суден, які перевозять продовольство. Але лише в обмін на скасування деяких санкцій Заходу.