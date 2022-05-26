Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
“Через вторгнення Росії в Україну Чорноморські порти України були заблоковані. І тому понад 20 мільйонів тонн зерна залишилося в бункерах”, – йдеться у повідомленні.
На Росію та Україну припадає майже третина світового постачання пшениці, а відсутність експорту з України сприяє зростанню глобальної продовольчої кризи.
“Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною щодо експорту зерна з України”, – заявив чиновник на умовах анонімності.
Також він зазначив, що з відкриттям коридору з Туреччини з’явився б попит на це зерно для постачання на цільові ринки. Переговори щодо цього все ще тривають.
Нагадаємо, що у середу заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва готова надати коридор для суден, які перевозять продовольство. Але лише в обмін на скасування деяких санкцій Заходу.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відхилив ідею щодо скасування санкцій проти РФ та наголосив на тому, що Росія не має перешкоджати Україні експортувати зерно. Це необхідно задля допомоги країнам, де дефіцит зерна може спровокувати голод.
- Запасів пшениці у світі лишилося приблизно на 10 тижнів. Серед причин – повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А також те, що Індія нещодавно заборонила експорт пшениці.
- За оцінками ООН, російське вторгнення в Україну призвело до порушення логістичних ланцюгів та загрожує знищити глобальну продовольчу систему.